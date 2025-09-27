Teknoloji dünyasının en çok konuşulan cihazlarından biri olan Samsung Galaxy S24 Ultra, beklenen One UI 8 güncellemesiyle birlikte ses kalitesi konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Özellikle popüler Reddit topluluğunda yapılan kullanıcı geri bildirimleri, stabil One UI 8 sürümüne geçiş yapan pek çok kullanıcının, telefonlarının ses performansının ciddi ölçüde düştüğünü ortaya koydu. Bu durum, özellikle yüksek ses kalitesine önem veren S24 Ultra sahiplerini endişelendiriyor. Kullanıcılar, cihazlarının önceki modeller kadar bile iyi ses vermediğini belirtiyorlar.

Samsung Gündemi̇ Sarsılıyor: S24 One UI 8 Ve Dolby Atmos İsyanı!

Sorunun merkezinde, Samsung cihazlarında önemli bir ses deneyimi sunan Dolby Atmos özelliğinin çalışmaması yer alıyor. One UI 8 (CYI7) sürümüne yükselten kullanıcılar, Dolby Atmos ayarını açıp kapattıklarında dahi ses düzeylerinde hissedilir bir fark olmadığını rapor ediyor. Bu durum, uzamsal ses deneyimini bekleyen S24 One UI 8 kullanıcıları için büyük bir sorun teşkil ediyor. Bazı kullanıcılar ise eski bir telefona dönmüş gibi hissettiklerini ifade ederek, ses kalitesindeki bu düşüşe tepki gösteriyorlar.

Bu problem, Samsung‘un güncelleme geçmişi düşünüldüğünde, kullanıcılar için tanıdık bir senaryo. Benzer bir ses sorunu daha önce S23 Ultra modelinde One UI 6.1.1 güncellemesiyle ortaya çıkmış ve ne yazık ki One UI 7 gelene kadar çözülememişti.

Bu tekrar eden durum, S24 Ultra sahiplerinin de bu sorunun uzun süre çözümsüz kalacağı yönündeki korkularını artırıyor. Samsung yazılım ekibinin hatayı ne zaman gidereceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Ancak tüm S24 One UI 8 kullanıcıları bu sorunu yaşamıyor; bazıları ses performansında herhangi bir bozulma fark etmediklerini belirtiyor. Bu farklılık, sorunun yazılımsal bir bug olabileceği ve belirli cihaz konfigürasyonlarını etkilediği ihtimalini güçlendiriyor.

Sorunu yaşayan S24 Ultra kullanıcıları, diğer ses kalitesine hassas kullanıcılara, özellikle CYI7 kodlu One UI 8 güncellemesini bir süre erteleme tavsiyesinde bulunuyorlar.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da, Samsung mühendislik ekibinin potansiyel sorunu araştırdığı bilgisi Reddit platformunda paylaşıldı. Bu, S24 One UI 8 ses problemi için bir çözüm umudu anlamına geliyor.

Kullanıcılar, Samsung’dan hızlı ve etkili bir düzeltme bekliyorlar. Zira premium bir cihazda temel özelliklerden birinin işlevsiz kalması kabul edilebilir bir durum değil. Güncel gelişmeler teknoloji haberlerimizde yakından takip ediliyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 FE One UI 8 güncellemesi yayınlandı! İşte yenilikler!

Siz S24 One UI 8 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.