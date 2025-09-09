Bu yılki Apple etkinliği gerçekten dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Peki M5 iPad Pro da sahneye çıkacak mı? iPhone 17 serisi ve yeni Apple Watch modelleri zaten bekleniyor, ancak M5 iPad Pro ihtimali teknoloji gündemini iyice hareketlendirdi. Sizce Apple, bu sürprizi yapar mı? Türkiye’de kullanıcılar için bu cihaz ne ifade eder?

M5 iPad Pro lansmanı için ihtimaller güçleniyor!

M5 iPad Pro için son günlerde artan işaretler, bu cihazın 9 Eylül’de tanıtılabileceğini gösteriyor. Etkinlikte dört farklı iPhone 17 modeli, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 ve Apple Watch Series 11 gibi ürünler bekleniyor. Ancak güvenilir sızıntılar, 11 inç ve 13 inç boyutlarında Wi-Fi ve hücresel bağlantı destekli iPad Pro modellerinin de hazır olduğunu söylüyor. Bu detayların, etkinliğe yalnızca günler kala paylaşılması dikkat çekiyor.

Apple için bu lansmanın tarihi de çok özel olabilir. Çünkü 9 Eylül 2015’te ilk kez iPad Pro tanıtılmıştı. Bu yıl aynı tarihte iPad Pro sahneye çıkarsa, tam 10 yıl sonra büyük bir dönüm noktası yaşanmış olacak. Böyle bir tarihsel bağ, Apple’ın “sürpriz” yapma ihtimalini artırıyor.

Yeni M5 iPad Pro, ilk kez M5 çip ile gelecek. Bu çipin performans ve enerji verimliliğinde büyük bir sıçrama yapacağı konuşuluyor. Ayrıca yakın zamanda çıkacak olan iPadOS 26 güncellemesi, çoklu görev ve üretkenlik tarafında iPad deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Yazılım ile donanımın bu kadar güçlü birleşimi, kullanıcıları “gerçek Pro” deneyimine bir adım daha yaklaştırabilir.

Türkiye’deki kullanıcılar açısından bakıldığında M5 iPad Pro, yalnızca bir tablet değil; iş, eğitim ve yaratıcılık süreçlerini hızlandıracak bir araç olarak değerlendirilebilir. Özellikle dijital içerik üreticileri ve öğrenciler, bu cihazın sunduğu yeni özelliklerle günlük işlerini çok daha pratik hale getirebilirler. Fiyat konusunun ise her zamanki gibi en çok tartışılan başlık olacağı kesin.

Eğer iPad Pro gerçekten tanıtılırsa, bu etkinlik uzun zamandır görülmemiş yoğunlukta bir Apple lansmanı olacak. Bir yanda iPhone 17 serisi, diğer yanda Apple Watch modelleri ve AirPods Pro 3 derken, Apple kullanıcılarını dev bir ürün yağmuru bekliyor olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni M5 iPad Pro’nun Apple ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!