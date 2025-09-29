Samsung’un geliştirmekte olduğu One UI 8.5 güncellemesiyle ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Peki bu sürüm, telefon kullanıcılarının günlük deneyimlerini nasıl etkileyecek? One UI 8.5 ile pil ömründe ne kadar fark hissedilecek? Türkiye’deki kullanıcılar için gerçekten büyük bir değişim mi söz konusu?

One UI 8.5 güç tasarrufu modundaki yenilikler neler?

One UI 8.5 ile gelecek en önemli yeniliklerden biri, güç tasarrufu modunda sunulacak kapsamlı değişiklikler olacak. Önceki sürüm olan One UI 8, yalnızca basit bir aç/kapat seçeneği ile sınırlıyken, yeni güncellemede iki ayrı profil kullanıcıların tercihine sunulacak. Bu profiller sayesinde, bataryanın daha verimli kullanılabilmesi için standart ve maksimum modlar arasında seçim yapılabilecek.

One UI 8.5 içindeki Standart mod, arka plandaki ağ kullanımını, senkronizasyonu ve konum takibini sınırlayacak. Böylece kullanıcılar temel işlevlerden ödün vermeden daha uzun pil ömrüne sahip olacak. Öte yandan Maksimum mod, yalnızca seçili uygulamalardan bildirim alınmasına izin vererek tüm arka plan faaliyetlerini kısıtlayacak. Bu da özellikle seyahatte veya şarj imkanının kısıtlı olduğu anlarda büyük avantaj sağlayacak.

Sızdırılan ekran görüntülerine göre yeni One UI, her profil için pil süresi tahmini de gösterecek. Örneğin, güç tasarrufu kapalıyken yaklaşık 13 saat kullanım süresi sunan bir cihaz, standart modda 15 saat 25 dakika, maksimum modda ise 1 gün 6 saat gibi etkileyici bir kullanım süresine ulaşabiliyor. Türkiye’de yoğun telefon kullanan kullanıcılar için bu fark, günlük hayatı doğrudan kolaylaştırabilecek.

One UI ayrıca kullanıcıların profilleri kişiselleştirmesine de izin verecek. Standart modda ekstra sınırlamalar eklenebilecek, maksimum modda ise hangi uygulamalardan bildirim almak istediğiniz seçilebilecek. Yani güç tasarrufu artık sadece otomatik bir özellik değil, kişiye özel bir deneyime dönüşecek.

Bu yeni özellikler, henüz resmi olarak duyurulmamış bir One UI 8.5 sürümünde ortaya çıktı. Samsung’un yeni yazılımını ilk olarak Galaxy S26 serisiyle tanıtması bekleniyor. Ardından, mevcut cihazların ikinci çeyrek 2026’da güncellemeyi alması öngörülüyor. Türkiye’deki kullanıcılar için bu takvim, popüler Galaxy modellerinde yılın ortalarına doğru ciddi yeniliklerin geleceği anlamına geliyor.

Peki siz One UI 8.5 ile gelecek bu yenilikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce güç tasarrufu profilleri günlük kullanımda fark yaratır mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!