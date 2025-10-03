İlber Ortaylı hakkında gelen son gelişmeler kamuoyunun gündemine oturdu. Türkiye’nin en saygın tarihçi ve akademisyenlerinden biri olan ünlü isim, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peki İlber Ortaylı son durumu nedir?

İlber Ortaylı kalp krizi geçirdi! Son durumu ne? (GÜNCELLEME GELDİ)

(GÜNCELLEME: Ortaylı’nın sık sık programlarına konuk olduğu Candaş Tolga Işık, Ortaylı’nın kalp krizi geçirmediğini ve yoğun bakımda olmadığını, başka bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurduğu bilgisini aktardı.)

İlber Ortaylı sabah saatlerinde yaşadığı rahatsızlık sonrası acilen hastaneye götürüldü. İddia edilen bilgilere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Ortaylı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bugün katılması planlanan bilimsel etkinlikte yer alamadığı ifade edildi. Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan Ortaylı’nın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Şu ana kadar ailesi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyunda oluşan yoğun ilgi, ünlü akademisyenin ne kadar geniş bir kesim tarafından takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu. Yıllardır hem akademik çalışmaları hem de topluma sunduğu tarih anlatılarıyla tanınan Ortaylı, özellikle genç kuşaklar üzerinde derin bir etki bıraktı.

Türkiye’nin en çok okunan ve saygı duyulan akademisyenlerinden biri olan Ortaylı’nın sağlığına kavuşması için toplumun her kesiminden iyi dilekler gelmeye devam ediyor. Tüm gözler şu anda doktorlardan ve yakın çevresinden gelecek yeni açıklamalarda. Biz de kendisine iyi dileklerimizi iletiyoruz.

