Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları resmen açıklandı. Prime üyelerine her ay ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler sunan Amazon, bu ay kütüphaneyi oldukça zenginleştirdi. Toplamda 14 farklı oyun oyunculara hediye edilecek. Listede XCOM 2, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor.

Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları

Amazon Prime Gaming, her ay olduğu gibi bu ay da oyunculara birbirinden farklı yapımları ücretsiz olarak sunuyor. Ekim ayında kütüphaneye eklenecek oyunlar hem strateji hem de korku türünde geniş bir yelpazeye yayılıyor.

İşte Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları:

Hemen erişime açılan oyunlar

DragonStrike (GOG)

Tormented Souls (Epic Games)

9 Ekim’de erişime açılacak oyunlar

XCOM 2 (Amazon Games uygulaması)

Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York (GOG)

16 Ekim’de erişime açılacak oyunlar

Empty Shell (GOG)

Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG)

True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG)

23 Ekim’de erişime açılacak oyunlar

Hellslave (GOG)

True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG)

Lost & Found Agency Collector’s Edition (Legacy Game Code)

30 Ekim’de erişime açılacak oyunlar

Fallout 3: Game of the Year Edition (GOG)

You Will Die Here Tonight (GOG)

Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest (Amazon Games uygulaması)

Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition (Amazon Games uygulaması)

Amazon Prime Gaming fiyatı ne kadar?

Amazon Prime, Türkiye’de ilk ay ücretsiz olarak sunuluyor. Sonrasında ise aylık yalnızca 50 TL karşılığında Prime Gaming dahil tüm Prime ayrıcalıklarından yararlanabiliyorsunuz. Bu fiyatın içinde Prime Video, ücretsiz kargo ve oyun içi avantajlar da yer alıyor.

Peki siz Amazon Prime Gaming Ekim 2025 oyunları listesini nasıl buldunuz? Bu ayın favori oyununuz hangisi oldu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.