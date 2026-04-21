Apple, mobil işletim sistemi üzerindeki geliştirme süreçlerini hız kesmeden sürdürüyor. Teknoloji devi, kayıtlı geliştiriciler için iOS 26.5 beta 3 sürümünü resmi olarak erişime açtı. Bir önceki beta aşamasında ipuçları verilen reklam entegrasyonu ve kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni fonksiyonlar, bu sürümle birlikte daha somut hale geliyor. Peki, iPhone kullanıcılarını bekleyen bu yeni yazılım paketinde neler değişiyor?

iOS 26.5 beta 3 ile Apple Haritalar’a yeni özellikler geliyor

iOS 26.5 beta 3 güncellemesinin en çok dikkat çeken noktalarından biri Apple Haritalar uygulamasında yapılan iyileştirmeler olarak öne çıkıyor. Uygulama içerisindeki arama motoruna entegre edilen “Önerilen Yerler” (Suggested Places) özelliği, kullanıcıların konum tabanlı keşiflerini daha akıllı bir hale getiriyor. Bu özellik, kullanıcılara geçmiş tercihlerine ve popüler noktalara göre gitmek isteyebilecekleri yerleri otomatik olarak sunuyor.

iOS 26.5 ile birlikte Apple, mesajlaşma standartlarında da güvenliği bir üst seviyeye taşıyor. Şirket, RCS (Zengin İletişim Servisleri) protokolü için uçtan uca şifreleme testlerine bu beta sürümünde de devam ediyor. iPhone ve Android cihazlar arasındaki mesaj trafiğini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan bu adım, platformlar arası iletişimi yeniden şekillendirebilir. Yazılımın kararlı sürümünde bu özelliğin tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone kullanıcıları için iOS ekosisteminde özel bir test süreci yürütülüyor. iOS 26.5 beta 3 sürümü, Canlı Etkinlikler (Live Activities) verilerinin üçüncü taraf aksesuarlara gönderilmesine imkan tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, sadece telefon ekranından değil, uyumlu akıllı saat veya diğer dijital aksesuarlar üzerinden de anlık bilgilere kolayca erişebilecek. Ayrıca güncelleme, yıllık abonelikler için taahhüt verilmesi durumunda indirimli aylık ödeme seçeneğini destekleyen yeni bir altyapı hazırlığı da içeriyor.

iOS 26.5 Yenilikleri Özet

Haritalar uygulamasında yer alacak yeni reklam alanları için hazırlık aşamasına geçildi.

Gemini tabanlı yapay zeka özellikleri bu sürümde henüz yer almıyor.

Geliştirici ekosisteminde heyecan yaratan bu yenilikler, Apple’ın yazılım tarafındaki vizyonunu ortaya koyuyor. Özellikle iOS 26.5 beta 3 ile gelen abonelik esnekliği, kullanıcıların bütçe yönetimi açısından yeni bir dönemi başlatabilir. Şirketin bir sonraki büyük adımı olan iOS 27 için de sızıntılar gelmeye devam ederken, Siri’nin yeni tasarımı ve ana ekran özelleştirmeleri şimdiden teknoloji dünyasının radarında yer alıyor.

RCS nedir?

RCS (Zengin İletişim Servisleri), klasik SMS protokolünün yerine geçmesi için geliştirilen modern bir iletişim standartıdır. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf paylaşımı, grup sohbetleri ve yazıyor bilgisi gibi internet tabanlı mesajlaşma özelliklerini operatör şebekesi üzerinden sunar.

