Norveç’te elektrikli otomobillerin gerçek dünya performanslarını masaya yatıran merakla beklenen 2026 yaz menzil testi sonuçlandı. Batarya kapasiteleri, segmentleri ve çekiş sistemleri birbirinden tamamen farklı pek çok modelin kıyasıya yarıştığı testlerde, bu yılın en büyük sürprizine bir Çinli imza attı. Kat edilen mutlak mesafe bazında zirve başka bir modele gitse de, fabrikadan açıklanan resmi veriyi en çok aşmayı başaran araç Xpeng X9 oldu.

YEDİ KOLTUKLU DEV KATALOG VERİSİNİ MAT ETTİ

Testin en flaş sonucu, yedi koltuklu elektrikli MPV modeli Xpeng X9’dan geldi. Fabrika çıkışlı resmi WLTP menzili 580 kilometre olarak belirtilen bu heybetli Çinli, gerçek yol koşullarında tam 646 kilometre yol kat etmeyi başardı. Böylece üreticisinin vadettiği menzil değerini tam 66 kilometre (yüzde 11,4) aşarak testin en verimli ve ezber bozan modeli olmayı başardı.

MUTLAK MESAFEDE ZİRVE BMW iX3’ÜN

Test kapsamında tek şarjla en uzun mesafeyi kat eden araç unvanı ise Alman devine gitti. Yenilenen BMW iX3, katalog verisinde yer alan 770 kilometrelik iddialı menzilini gerçek yollarda 781 kilometreye çıkararak resmi veriyi 11 kilometre aşmayı başardı. BMW bu sonuçla zirveye otursa da, geçtiğimiz yıl 832 kilometre ile rekor kıran Lucid Air’in tahtını sallayamadı.

TAM İSABET SAĞLAYANLAR VE SINIFTA KALANLAR

Test edilen diğer popüler modellerde ise sonuçlar oldukça değişken. Toyota bZ4X, resmi verisi olan 506 kilometreyi santimi santimine tutturarak tam isabet sağlarken, organizasyonun en büyük hayal kırıklığı ise başka bir Çinli model olan MG IM6 oldu. Araç, resmi katalog verilerinin yüzde 11,7 altında kalarak beklentileri karşılayamadı.