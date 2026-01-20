Apple, WWDC25 etkinliğinde iOS 26 işletim sistemini tanıttığında Fotoğraflar uygulamasına yönelik bazı önemli yenilikleri de duyurmuştu. Geçtiğimiz yılın tartışmalı tasarım değişikliklerinin ardından sekme çubuğu düzeni geri dönerken, mekansal sahneler oluşturma yeteneği de dikkat çekmişti. Ancak bu özelliklerin ötesinde, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştıracak “Etkinlik Detayları” adında gizli bir cevher daha bulunuyor. Peki, iOS 26 ile gelen bu özellik tam olarak ne işe yarıyor?

iOS 26 Fotoğraflar uygulaması etkinlik detaylarını sunacak

Yeni güncelleme ile birlikte, eğer bir konsere, spor müsabakasına veya büyük bir etkinliğe katıldıysanız, iOS 26 fotoğraflar uygulaması bu durumu otomatik olarak algılayabiliyor. Sistem, çektiğiniz fotoğrafları bu etkinlik başlığı altında gruplandırarak size düzenli bir albüm yapısı sunuyor. Sadece gruplandırmakla kalmayan bu özellik, katıldığınız etkinlikle ilgili derinlemesine bilgiler de sağlıyor.

Örneğin bir konserdeyseniz, uygulama size o gece çalınan şarkı listesini (setlist), sahne alan sanatçıları ve mekan bilgilerini gösteriyor. Hatta ilgili çalma listelerine ve sanatçının yaklaşan diğer konserlerine dair verilere de ulaşabiliyorsunuz. Spor etkinliklerinde ise durum daha da ilginçleşiyor; maçın skor tablosunu, mekan detaylarını ve takımların gelecek maçlarını iOS 26 arayüzü üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz.

Tanımlanan etkinliklere ait fotoğraflarda, alışılagelmiş bilgi butonunun yerini özel bir bilet simgesi alıyor. Bu bilet simgesine dokunduğunuzda, yukarıda bahsettiğimiz tüm detayları içeren yeni etkinlik paneli karşınıza çıkıyor. iOS 26, bu sayede anılarınızı sadece görsel olarak değil, bağlamsal verilerle de zenginleştiriyor.

Ayrıca Koleksiyonlar sekmesindeki “Anılar” bölümü de bu özellikten nasibini alıyor. Otomatik oluşturulan anı videoları, artık genel isimler yerine gittiğiniz spesifik konserin veya maçın adıyla etiketleniyor.

Bu özellik belki kullanıcıların en çok talep ettiği yenilikler listesinde ilk sırada değildi ancak iOS 26 deneyimini kişiselleştirme noktasında oldukça hoş bir dokunuş olduğunu söyleyebiliriz. Apple, fotoğrafların sadece birer görsel değil, önemli anıların dijital birer yansıması olduğunu vurguluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26 ile gelen bu yeni etkinlik özelliğini kullanışlı buldunuz mu?