Apple, WWDC 2026’da iOS 27 güncellemesini duyurdu ve bu sürümde yeni özelliklerden çok yazılım hatalarını düzeltmeye ve performansı artırmaya odaklandığını açıkladı.

iOS 27 Otomatik Düzeltme Nasıl Çalışıyor?

Yeni güncelleme, iPhone’un yerleşik klavyesine entegre edilecek yapay zeka destekli otomatik düzeltme özelliği ile yazım ve dil bilgisi hatalarını daha doğru analiz eden akıllı bir sistem sunuyor. Sistem, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek daha doğru öneriler sunacak.

Geliştirilen yapay zeka destekli yeni sistem:

Sadece basit yazım hatalarını düzeltmekle kalmıyor

Cümlelerdeki dil bilgisi hatalarını tespit eder

Alternatif öneriler paylaşır

Bağlama duyarlı otomatik düzeltme sunar.

Performans İyileştirmeleri ve Hız Artışı

Apple, iOS 27’de Liquid Glass tasarıma ince ayar yapma imkanı verecek. Bu ayar sayesinde şeffaf tasarımı dilediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

Öne çıkan performans iyileştirmeleri:

Fotoğraflar : Fotoğraf Kitaplığı’nda %70’e kadar daha hızlı görünecek

AirDrop : Fotoğraf aktarımı %80’e kadar daha hızlı gerçekleşecek

iPad Dosyaları: Harici sürücüye göz atmak ve aktarmak Mac’teki Finder kadar 5 kat daha hızlı olacak.

Eski iPhone’lar Daha Hızlı Çalışacak

Apple, eski iPhone’ların çok daha hızlı ve akıcı çalışmasını sağlayacak yeni bir adım attı. Telefonun arka planında çalışan CPU zamanlayıcısı yenilendi ve gün boyu aynı anda birçok iş yapsanız bile yoğun iş yüklerini başarıyla yöneten kritik bir sistem bileşeni olarak cihazınızın performansı artırılacak.

iOS 27 Yazılım Sorunlarını Hedef Alıyor

Mark Gurman’a göre WWDC 26’da büyük yeni özellikler öncelik olmayacak. Apple bunun yerine iOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS için öncelik hız, stabilite ve hataların temizlenmesine odaklanacak.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre şirket, iOS 12 ve macOS Snow Leopard benzeri bir güncellemeyle performansı artırmayı, hataları gidermeyi ve sistemleri sadeleştirmeyi amaçlıyor.

iOS 27 Beta Nasıl Yüklenir?

Apple, WWDC etkinliğinde tanıttığı iOS 27 Developer Beta sürümünü geliştiricilerin ve yeni özellikleri erkenden denemek isteyen kullanıcıların erişimine açtı. Yeni Siri, Apple Intelligence yenilikleri ve performans iyileştirmeleriyle gelen sürümün nasıl yükleneceği de merak konusu oldu.

Yeni sistem, zayıf veya veri sızıntılarında ortaya çıkan şifreleri otomatik olarak tespit edecek. Kullanıcı isterse güçlü bir şifre oluşturma ve değiştirme süreci tek dokunuşla tamamlanabilecek. Safari, kullanıcının yerine ilgili internet sitesinde gerekli işlemleri gerçekleştirerek şifre güncellemesini otomatik olarak yapabilecek.

Guçelleme Alacak iPhone Modelleri

Teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratan iOS 27 güncellemesinin, önümüzdeki aylarda tüm uyumlu iPhone modelleri için aşamalı olarak genel kullanıma sunulması bekleniyor.