Apple, akıllı telefon dünyasında standartları belirleyen yazılım güncellemelerine bir yenisini daha ekledi. Geliştiriciler için sunulan bu yeni test paketi, sistemin gelecekte nasıl bir yapıya bürüneceğine dair önemli ipuçları veriyor. Peki, iOS 26.5 Beta 2 sürümüyle iPhone kullanıcılarını neler bekliyor?

iOS 26.5 Beta 2 ile sistem güvenliği artıyor

Apple tarafından yayınlanan iOS 26.5 Beta 2, ilk beta sürümünden yaklaşık iki hafta sonra karşımıza çıkıyor. Bu yeni yazılım paketi, özellikle mesajlaşma standartları üzerinde duruyor. RCS (Zengin İletişim Servisleri) protokolü için uçtan uca şifreleme desteği bu sürümle tekrar test ediliyor. Bu teknoloji, klasik SMS’in yerini alan modern bir iletişim yolu olarak dikkat çekiyor.

iOS 26.5 ile gelen uçtan uca şifreleme (E2EE) özelliği, iPhone ve Android cihazlar arasındaki iletişimi çok daha güvenli bir hale getiriyor. Bu şifreleme katmanı, verilerin sadece gönderici ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlıyor. Apple, kullanıcı gizliliğini her platformda korumak adına bu kritik özelliği ana sürüme hazırlıyor.

Haritalar uygulamasında da kullanıcıları doğrudan etkileyen değişiklikler göze çarpıyor. iOS 26.5 Beta 2 içerisinde yer alan Önerilen Yerler bölümü, kullanıcının geçmiş aramalarına ve genel trendlere göre yeni mekan tavsiyeleri sunuyor. Bu durum, günlük kullanımda gidilecek yerleri bulmayı çok daha pratik bir hale getiriyor.

Reklam altyapısı ve Avrupa Birliği düzenlemeleri

Apple’ın Haritalar uygulamasında reklam göstermek için gerekli teknik hazırlıkları yaptığı da bu beta sürecinde ortaya çıkıyor. Uygulama içinde yaklaşık konuma veya arama terimlerine göre reklamların görünmesi planlanıyor. iOS 26.5 Beta 2, bu altyapının sistemle olan uyumunu test ederek ticari modelin hatasız çalışmasını hedefliyor.

Avrupa Birliği’ndeki dijital yasalar gereği iPhone, üçüncü taraf giyilebilir cihazlarla daha barışık bir hale geliyor. Artık AirPods dışındaki kulaklıklar veya akıllı saatler, Apple ekosistemine daha kolay dahil olabilecek. Yakınlık tabanlı eşleşme ve Canlı Etkinlikler desteği, iOS 26.5 sürümüyle birlikte tüm aksesuar markaları için erişilebilir kılınıyor.

Geliştiriciler, Ayarlar menüsündeki Yazılım Güncelleme bölümünden bu yeni sürümü indirip test etmeye başlayabiliyor. Güncelleme notlarında Siri tarafında büyük bir yenilik görünmemesi, gözleri bir sonraki büyük duyuruya çeviriyor. Apple’ın gelişmiş yapay zeka özelliklerini büyük ihtimalle iOS 27 sürümüne sakladığı tahmin ediliyor.

Şu an için test aşamasında olan iOS 26.5 Beta 2 sürümünün, birkaç hafta daha geliştirilmeye devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte sistemdeki performans hataları ve özellikle klavye hızı gibi detaylar üzerinde iyileştirmeler yapılıyor. Yazılımın final sürümü yayınlandığında tüm kullanıcılar bu yeniliklerden faydalanabilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın Haritalar uygulamasına reklam getirme planı hakkında ne hissediyorsunuz?