Apple, iPhone kullanıcılarının beklediği yeni işletim sistemi güncellemesi için geliştirme sürecine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan sürümlerin ardından kullanıcılara sunulan iOS 26.5 beta 3, sisteme eklenecek yeni detayları gözler önüne seriyor. Peki yeni iOS 26.5 güncellemesi cihazlara hangi yenilikleri getiriyor?

iOS 26.5 beta 3 ile gelen yeni özellikler

Beklenen iOS 26.5 beta 3 sürümü, henüz Gemini tabanlı yapay zeka entegrasyonu içermese de günlük kullanımı etkileyecek ufak değişiklikler barındırıyor. Sürüm notlarına göre, işletim sisteminin temel uygulamalarında test edilen yeni fonksiyonlar mevcut. Özellikle harita ve mesajlaşma tarafında dikkate değer adımlar atılıyor.

Yeni sürümdeki en belirgin değişiklik Apple Haritalar uygulamasında karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar artık arama bölümünde “Önerilen Yerler” isimli yeni bir özellikle karşılaşıyor. Ayrıca bir önceki test sürümünde ortaya çıkan karşılama ekranı, harita servisine yakında reklamların ekleneceğinin sinyalini veriyor.

Apple, iOS ekosistemindeki iletişim güvenliğini artırmak adına RCS mesajları için uçtan uca şifreleme testlerini sürdürüyor. Avrupa bölgesindeki kullanıcılara özel olarak ise Canlı Etkinlikler verilerinin üçüncü taraf aksesuarlara aktarılabilmesi özelliği test ediliyor. Ek olarak, yıllık abonelikler için taahhütlü ve indirimli aylık ödeme seçeneklerinin de sisteme dahil edilebileceği belirtiliyor.

iOS 26.5 yenilikleri özeti

Haritalar uygulamasında arama sonuçlarına “Önerilen Yerler” eklendi.

RCS mesajlaşma altyapısı için uçtan uca şifreleme denemeleri devam ediyor.

Avrupa pazarında Canlı Etkinlikler ‘in üçüncü taraf donanımlarla paylaşımı test ediliyor.

Yıllık uygulama abonelikleri için indirimli aylık ödeme planları geliştiriliyor.

Şu an için sisteme entegre edilen yeni bir yapay zeka özelliği bulunmuyor.

Canlı Etkinlikler nedir?

iPhone kilit ekranında veya Dynamic Island üzerinde, devam eden bir olayın anlık olarak takip edilmesini sağlayan bildirim sistemidir. Bu sayede uygulamayı açmadan güncel verilere hızlıca ulaşmak mümkün hale gelir.

