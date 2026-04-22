Mobil teknoloji dünyasında amiral gemisi rekabeti, Çinli üreticilerin “Ultra” modelleriyle yepyeni bir boyuta taşındı. Xiaomi 17 Ultra ve vivo X300 Ultra’nın ardından, merakla beklenen Oppo Find X9 Ultra modeli de küresel pazarda resmi olarak boy gösterdi. Fotoğrafçılık odaklı Android cihazlar arasında “Kutsal Üçlü” olarak adlandırılan grubun son üyesi olan bu cihaz, sadece kamera yetenekleriyle değil, sunduğu ham güçle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, teknoloji meraklılarının radarındaki bu yeni canavar kullanıcılara neler sunuyor?

Oppo Find X9 Ultra Tasarımı ve Üstün Performans Özellikleri

Oppo Find X9 Ultra, estetik açıdan sektörün en şık telefonlarından biri olarak öne çıkıyor. Tasarımı efsanevi Hasselblad X2D kameradan ilham alan cihaz, özellikle Tundra Umber varyantındaki çift tonlu vegan deri görünümüyle premium bir hissiyat sunuyor. Daha dikkat çekici bir tarz arayanlar için ise parlak Canyon Orange renk seçeneği mevcut. Cihazın yan gövdesinde yer alan ve Oppo tarafından “Quick Button” (Hızlı Düğme) olarak adlandırılan yeni nesil deklanşör tuşu, profesyonel kamera kullanım deneyimini akıllı telefona taşıyor.

Ekran tarafında ise gerçek bir görsel şölen vadediliyor. 6.82 inç boyutundaki QHD+ LTPO OLED ekran, 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sağlıyor. Tam ekran parlaklığında 1.800 nite, HDR içeriklerde ise tam 3.600 nit zirve parlaklığa ulaşabilen bu panel, 2.160Hz PWM karartma desteğiyle göz sağlığını da önemsiyor. Ekranın dayanıklılığı ise Corning Gorilla Glass Victus 2 ile en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Donanım koltuğunda Qualcomm’un en yeni ve güçlü yongası olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC oturuyor. Bu güçlü işlemciye, 12GB RAM + 512GB depolama veya 16GB RAM + 1TB depolama seçenekleri eşlik ediyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojileri, Find X9 Ultra modelinin her türlü zorlu görevde takılmadan çalışmasını sağlıyor.

Hasselblad İmzalı Profesyonel Kamera Sistemi

Cihazın asıl fark yarattığı nokta, şüphesiz Hasselblad Master Camera System olarak adlandırılan arka kamera kurulumu. Toplamda beş farklı sensöre ev sahipliği yapan sistemin liderliğini 200 MP çözünürlüğünde, 1/1.12 inç boyutundaki Sony LYT-901 sensör yapıyor. f/1.5 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip olan bu ana kamera, sensör içi kırpma yöntemiyle 50 MP çözünürlüğünde “optik kalitesinde” 2x zoom yapabiliyor.

Telefoto tarafında ise dünyada eşi benzeri az görülen bir donanım mevcut. 200 MP OmniVision OV52A sensörlü 3x optik zoom kamerası, telemakro çekimler için 15 cm gibi kısa bir odaklama mesafesine sahip. Ayrıca 50 MP Samsung JNL sensörlü, sensör kaydırmalı OIS desteğine sahip 10x optik periskop kamera da uzakları yakınlaştırıyor. 50 MP Sony LYT-600 ultra geniş açı ve 3.2M multispektral sensör ile kurulum tamamlanıyor. Özçekimler için ise 50 MP çözünürlüğünde Samsung JN5 ön kamera kullanılmış.

Oppo Find X9 Ultra Teknik Özellikler Özeti

6.82 inç LTPO OLED, 144Hz, 3600 nit (Peak) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X RAM

12GB / 16GB LPDDR5X RAM Depolama: 512GB / 1TB UFS 4.1

512GB / 1TB UFS 4.1 Arka Kamera: 200MP Ana + 50MP Ultra Geniş + 200MP 3x Telefoto + 50MP 10x Telefoto + Multispektral

200MP Ana + 50MP Ultra Geniş + 200MP 3x Telefoto + 50MP 10x Telefoto + Multispektral Ön Kamera: 50MP

50MP Batarya: 7.050 mAh silikon-karbon, 100W SuperVOOC, 50W AIRVOOC

7.050 mAh silikon-karbon, 100W SuperVOOC, 50W AIRVOOC Yazılım: ColorOS 16 (Android 16 tabanlı)

ColorOS 16 (Android 16 tabanlı) Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

Cihazın yazılım tarafında dikkat çeken en büyük yeniliklerinden biri, Apple cihazlarıyla dosya transferini kolaylaştıran AirDrop uyumlu Quick Share desteği. Ayrıca Live Space, AI Bill Manager ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatılan ColorOS 16, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Opsiyonel olarak sunulan ve 300 mm telekonvertör içeren Earth Explorer Kit ise mobil fotoğrafçılık tutkunlarını heyecanlandıracak bir aksesuar paketi olarak dikkat çekiyor.

Silikon-karbon batarya nedir?

Geleneksel lityum-iyon pillerin yerine anot kısmında silikon ve karbon karışımı kullanılan yeni nesil bir enerji depolama teknolojisidir. Bu teknoloji, aynı fiziksel boyutta çok daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayarak telefonların çok daha ince kasalarda 7.000 mAh gibi devasa batarya kapasitelerine ulaşmasına imkan tanır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oppo’nun yeni amiral gemisi kamera yetenekleriyle sizce rakiplerini geride bırakabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!