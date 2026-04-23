Sosyal medya deneyimini sürekli yenileyen platform, ücretli aboneleri için dikkat çekici bir özelliği daha kullanıma sunduğunu duyurdu. Özellikle X Premium kullanıcılarını hedefleyen bu yenilik, Grok AI altyapısıyla desteklenen özel bir içerik yönetimi sunuyor. iOS işletim sistemine sahip cihazlarda devreye alınan bu sistem, kişilerin ana sayfalarını tamamen kendi ilgi alanlarına göre şekillendirmesine olanak tanıyor. Peki, platformun dinamiklerini değiştirecek olan bu yeni sistem tam olarak nasıl çalışıyor?

X Premium abonelerine özel yapay zeka destekli akış

X Premium aboneleri, artık platform üzerinde çok daha kontrollü ve spesifik bir içerik tüketim imkanına kavuşuyor. Eski adıyla Twitter olarak bildiğimiz şirket, kullanıcıların belirli konuları doğrudan ana sekmelerine sabitlemesini sağlayan kişiselleştirilmiş zaman akışı özelliğini resmi olarak başlattı. Sistemin temelinde yer alan yapay zeka modeli, algoritmanın kişiselleştirme mantığını derinlemesine analiz ederek her birey için en uygun gönderileri derliyor. Böylece standart algoritmanın dışına çıkmak isteyenler, sadece görmek istedikleri başlıklara odaklanabiliyor.

Uygulamanın iOS sürümünde aktif hale gelen bu yenilik, arayüzde de ufak ama işlevsel değişiklikleri beraberinde getiriyor. Ücretli aboneler, üst kısımda yer alan Takip Edilenler sekmesinin hemen yanında yeni bir Ekle+ (Add+) butonu görecekler. Bu butona dokunulduğunda, yapay zekanın filtreleme yeteneğiyle desteklenen geniş bir kategori havuzu açılıyor. Şirketin açıklamalarına göre başlangıç aşamasında tasarım, robotik teknolojileri ve emlak gibi birbirinden farklı alanları kapsayan 75’in üzerinde konu başlığı seçilebiliyor.

Yapay zekanın buradaki rolü sadece konuları listelemekle sınırlı kalmıyor. Sistemin arkasındaki algoritma, kullanıcının geçmiş etkileşimlerini de göz önünde bulundurarak bir optimizasyon süreci yürütüyor. Eğer bir X Premium üyesi seçtiği konulardan herhangi biriyle halihazırda düzenli olarak etkileşime giriyorsa, filtreler çok daha isabetli ve kaliteli sonuçlar üretiyor. Bu durum, bilgi kirliliğinden uzaklaşıp tamamen niş alanlarda içerik tüketmek isteyen profesyoneller veya hobi sahipleri için büyük bir avantaj yaratıyor.

Sosyal ağların son yıllarda algoritmik dayatmalarla eleştirildiği bir dönemde, kontrolü yeniden kullanıcıya veren bu tarz hamleler platformun gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle abonelik tabanlı sistemlerin yaygınlaşması, şirketlerin doğrudan tüketiciye yönelik katma değerli özellikler geliştirmesini zorunlu kılıyor. Şirketin yapay zeka entegrasyonunu bu kadar derin bir seviyede sunması, gelecekteki güncellemelerin de tamamen kişisel tercihlere odaklanacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Şu an için yalnızca iOS işletim sisteminde çalışan uygulamanın güncel sürümünde kullanılabilen bu yapının, ilerleyen dönemlerde Android ve web tarafına da gelmesi bekleniyor. Özelliğin kademeli olarak yaygınlaşması, aynı zamanda X Premium sisteminin alacağı geri bildirimlerle birlikte konu başlığı sayısının 75’in çok daha üzerine çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Abonelik modelinin cazibesini artırmayı hedefleyen platform, böylece her bir hesabı adeta özel bir haber ve içerik bültenine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Grok AI nedir?

Grok AI, xAI şirketi tarafından geliştirilen ve platforma entegre biçimde çalışan gelişmiş bir dil ve yapay zeka modelidir. Gerçek zamanlı veri akışına doğrudan erişim sağlayabilmesi ve kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek filtreleme yapabilmesiyle öne çıkar.

