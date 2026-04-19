Teknoloji dünyası son dönemde donanım bileşenlerindeki devasa maliyet artışlarıyla mücadele ediyor. Özellikle yapay zeka sunucularına olan yoğun talep nedeniyle bellek fiyatları tırmanışa geçerken, pek çok üretici bu yükü doğrudan tüketiciye yansıtma yolunu seçiyor. Ancak teknoloji devi Apple, alışılmışın dışında bir hamleyle MacBook modellerinin fiyat etiketlerini koruma kararı alıyor. Şirketin bu stratejik tercihi, bilgisayar pazarındaki dengeleri tamamen değiştirebilir mi?

Apple artan laptop fiyatları karşısında pazar payına odaklanıyor

Geçmişten bu yana karlılık oranlarını titizlikle koruyan Apple, genellikle yüzde 37 ile 38 civarında bir brüt kar marjı hedefi koyuyor. Sektördeki genel eğilim artan maliyetleri laptop fiyatları üzerine eklemek olsa da şirket bu kez farklı bir strateji izliyor. Analistler, teknoloji devinin pazar payını hızla artırmak adına karlılığından bir miktar ödün vermeye hazır olduğunu belirtiyor.

Ünlü analist Horace Dediu ve meslektaşları, şirketin rakiplerinin zorlandığı bu dönemi büyük bir fırsat olarak gördüğünü ifade ediyor. Seaport analisti Jay Goldberg, Apple yönetiminin rakiplerinin çok daha dar marjlarla çalışmasını bir avantaja dönüştürdüğünü savunuyor. Donanım satışlarından elde edilecek kardan feragat edilirken, asıl kazancın her geçen gün büyüyen Servis gelirleriyle dengelenmesi planlanıyor.

Mevcut durumda dünya genelinde yaklaşık 260 milyon Mac kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Analistlerin öngörüsüne göre, uygun seviyede tutulacak MacBook fiyatı sayesinde bu kullanıcı tabanı önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkma potansiyeli taşıyor. Dediu bu hedefe dair şu ifadeleri kullanıyor: “Mac kullanıcı tabanının iki katına çıkması, önümüzdeki on yıl içinde kesinlikle ulaşılabilir ve değerli bir hedef.”

Sektör temsilcileri, yeni MacBook modellerindeki fiyat politikasının bu iddiaları güçlendirdiğini vurguluyor. Özellikle giriş seviyesi modellerin rekabetçi kalması, daha önce farklı platformları kullanan kişileri Apple ekosistemine çekmek için kritik bir rol üstleniyor. Donanım maliyetleri artsa da servislerin yüksek karlılığı, bu riskli görünen pazar büyümesi hamlesini sürdürülebilir kılıyor.

Bellek fiyatlarındaki artışın ne kadar süreceği henüz bilinmese de Apple şimdilik kullanıcılarını fiyat artışlarından korumaya devam ediyor. Şirket, donanım marjlarını ikinci plana atarak daha fazla eve ve iş yerine girmeyi öncelik haline getiriyor. Bu durum, özellikle yüksek performanslı bir bilgisayar arayan ancak bütçesini korumak isteyen kullanıcılar için MacBook modellerini daha cazip hale getiriyor.

