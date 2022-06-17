Microsoft’un Internet Explorer’ı 27 yılın sonunda kullanım dışı bırakması ardından Güney Koreli yazılım mühendisi Jung Ki-young, “Internet Explorer” yazılı bir mezar taşı yaptırdı.

Reuters’ın haberine göre, Güney Koreli mühendis, 430 bin won (330 dolar) harcayarak yaptırdığı Internet Explorer mezar taşına “Başka tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı” yazdırdı.

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Microsoft, tarayıcının 15 Haziran’da tamamen kullanımdan kaldırılmıştı ve medyada kendini epeyce duyurmuştu.

Jung, iş hayatında büyük bir yer kaplayan eski tarayıcı için “Baş belasıydı bu nedenle o döneme ‘aşk-nefret ilişkisi’ diyebilirim” açıklamasını yaptı.

Internet Explorer 1995 yılında Windows 95 için bir eklenti paketi olarak piyasaya sürüldü. Microsoft daha sonra uygulamayı paketin bir parçası olarak ücretsiz olarak sağlamaya başlamıştı. Ek olarak 2000’lerin sonunda doğru Explorer tahtını Google Chrome’a bırakmıştı.