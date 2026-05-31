ABD, ulusal güvenlik stratejisinde uzay tabanlı sistemlere geçişi hızlandıracak 4,16 milyar dolarlık devasa bir adım attı. Kamuoyunda Altın Kubbe projesi olarak bilinen hava savunma ağının yörünge altyapısını kurması için SpaceX seçildi. Peki bu tarihi ortaklık kapsamında kurulacak olan SpaceX uzay savunma ağı, küresel askeri dengeleri ve uzay endüstrisini nasıl değiştirecek?

SpaceX uzay savunma ağı için milyarlık imza atıldı

ABD Uzay Kuvvetleri, SpaceX uzay savunma ağı inşasını kapsayan 4,16 milyar dolarlık dev sözleşmeyi resmi olarak onayladı. Bu anlaşma sayesinde, yabancı askeri uçaklar ve hipersonik füze tehditleri yörüngeden anlık olarak izlenebilecek. Proje kapsamında üretilecek ilk uydu takımyıldızının ise 2028 yılına kadar aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Resmi adı ‘Uzay Tabanlı Havadan Hareketli Hedef Göstergesi’ olan sistem, geleneksel kara radarlarının coğrafi engellerden kaynaklanan kör noktalarını tamamen ortadan kaldıracak. Yörüngeye yerleştirilecek sensörler sayesinde yeryüzünün her noktasından gelebilecek tehditler kesintisiz şekilde takip edilebilecek. Bu durum, küresel güvenlik teknolojilerinde radar kulelerinden uzay sensörlerine doğru yapısal bir dönüşümü simgeliyor.

Altın Kubbe projesinin maliyeti trilyon doları bulabilir

Uzun vadeli bir güvenlik kalkanı olarak tasarlanan projenin, önümüzdeki 20 yıllık süreçte toplam 1,2 trilyon dolarlık devasa bir bütçeye ulaşabileceği öngörülüyor. SpaceX’in askeri alandaki yükselişi ise yalnızca bu sözleşmeyle sınırlı kalmıyor. Şirket, aynı hafta içinde Uzay Kuvvetleri’nden 2,29 milyar dolarlık ikinci bir büyük ihale daha aldı.

İkinci anlaşma, doğrudan hedef tespitinden ziyade uzayda kesintisiz ve güvenli bir askeri iletişim altyapısı kurmaya odaklanıyor. İki dev ihalenin eş zamanlı olarak verilmesi, Pentagon’un operasyonel veri akışını ticari altyapıya emanet etme kararlılığını gösteriyor. Bu durum, savunma sanayisinde geleneksel yükleniciler ile yeni nesil uzay girişimleri arasındaki rekabeti de kızıştıracak.

Geleneksel savunma devleri için yeni bir rekabet dönemi

Bu devasa bütçeli anlaşmalar, savunma sanayisinde kartların yeniden karılmasına yol açıyor. Boeing ve Lockheed Martin gibi köklü şirketler, artık sadece kendi aralarında değil, SpaceX gibi yazılım ve operasyonel hız odaklı yeni nesil girişimlerle de yarışmak zorunda. Bu durum, askeri projelerde teslimat sürelerini kısaltırken maliyetleri de aşağı çekebilir.

AMTI nedir?

Uzay Tabanlı Havadan Hareketli Hedef Göstergesi (AMTI), yörüngedeki uydular üzerinden havadaki uçak, İHA ve füze gibi hareketli hedefleri tespit eden gelişmiş bir gözetim teknolojisidir. Kara konuşlu radarların aksine, Dünya’nın yuvarlaklığından veya yer şekillerinden etkilenmeden küresel ölçekte kesintisiz izleme imkanı sunar.

