Elon Musk Perşembe günü ilk kez Twitter çalışanlarıyla konuştu ve diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ağı “daha az sıkıcı” hale getirmeyi planladığını söyledi.

The Washington Post muhabirlerine göre Musk, Twitter ile amacının kâr olduğunu ve çalışanlarından şirketi daha verimli hale getirmesinin beklendiğini açıkça belirtti. Hedeflerinden bir diğeri de sosyal ağ kullanıcılarının “sıkıcı içerik” görmemesini sağlamak olacak ve o noktada TikTok‘u etkili bir platform örneği olarak kullandı.

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Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınması, Tesla ve SpaceX‘in CEO’sunun sosyal ağın nasıl çalışması gerektiğine dair kendi vizyonlarına sahip olması nedeniyle başından beri tartışmalı hale geldi. Musk zaten kendi kendini ifade özgürlüğü ilan eden bir mutlakiyetçi olduğunu iddia etti ve W. Post, “Standart, insanları rahatsız etmemekten daha fazlasıdır, standart, eğlendirmek olmalıdır” şeklindeki satırını bildirdi.

Tesla’nın CEO’su, Twitter’ı özel kılmak ve ekibi “meritokrasi” temelinde yönetmek istediğini söyledi. Ancak anlaşmanın onaylanması halinde şirketin CEO’su olacağından %100 emin değil. Elon Musk ayrıca medyanın Twitter satın alma anlaşmasının gidişatı hakkında yalan söyleyeceğini ve bilgileri olumsuz bir tonda yayacağını söyledi.