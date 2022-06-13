Microsoft, şirketin en eski tarayıcısının 15 Haziran‘dan itibaren tamamen kullanımdan kaldırılacağı için 27 yaşındaki Internet Explorer’ın emekliye ayrıldığını duyurdu.

Internet Explorer 1995 yılında Windows 95 için bir eklenti paketi olarak piyasaya sürüldü. Microsoft daha sonra uygulamayı paketin bir parçası olarak ücretsiz olarak sağlamaya başladı.

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Yaklaşık otuz yıllık tarayıcı, 2003 yılında yüzde 95‘lik kullanım payı ile zirveye ulaştı. Ancak, IE konumunu koruyamadı ve diğer rakipler daha iyi kullanıcı arayüzleri, daha hızlı internet hızı ve daha hızlı internet hızına sahip yeni tarayıcılar piyasaya sürdükçe kullanıcı tabanı büyük ölçüde düşmeye başladı.

Internet Explorer zamanla diğer tarayıcıları yüklemek için kullanılan varsayılan bir tarayıcıya dönüştü.

Microsoft Edge program yöneticisi Sean Lyndersay, Mashable’dan alıntı yaparak, “Windows 10’da Internet Explorer’ın geleceği Microsoft Edge’de yatıyor” dedi.

Lyndersay, “Microsoft Edge yalnızca Internet Explorer’dan daha hızlı, daha güvenli ve daha çağdaş bir tarama deneyimi olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok önemli bir sorunu da ele alıyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.