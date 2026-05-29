Güney Koreli otomotiv devinin kompakt sınıftaki yeni temsilcisi Kia EV3, Avrupa pazarında elde ettiği başarıları prestijli test zaferleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Hem bütçe dostu fiyat etiketini koruyan hem de modern teknolojileri barındıran bu elektrikli SUV, otomotiv dünyasının gözlerini üzerine çekiyor. Peki Kia EV3, sunduğu sürüş dinamikleriyle segmentindeki rakiplerini tamamen gölgede bırakabilir mi?

Alman basınından Kia EV3 modeline tam not

Almanya’nın köklü otomotiv yayınlarından Auto Zeitung tarafından düzenlenen kapsamlı elektrikli araç karşılaştırma testinde Kia EV3 birinci sıraya yerleşti. Güç aktarma organları, hızlanma, enerji verimliliği ve gerçek yol menzili gibi kritik kategorilerde yüksek puanlar toplayan araç toplamda 3.039 puan elde etti. Bu puanla Güney Koreli temsilci, en yakın rakipleri olan Renault 4 E-Tech, BYD Atto 2, Suzuki e-Vitara ve Ford Puma Gen-E modellerini geride bıraktı.

Yapılan gerçek yol testlerinde Kia EV3, rakipleri arasında en yüksek değere ulaşarak tam 335 kilometre gerçek dünya menzili sunmayı başardı. Hyundai Grubu’nun geliştirdiği E-GMP platformu üzerine inşa edilen otomobil, Alman yollarındaki çukurları başarıyla sönümleyen süspansiyon sistemiyle büyük övgü topladı. Test editörleri, aracın sunduğu 150 kW gücündeki elektrik motorunun tepkiselliğini ve Kia Connect üzerinden sunulan dijital hizmetlerin kullanışlılığını vurguladı.

Teknik detaylar ve batarya seçenekleri neler sunuyor?

Kompakt boyutlarına rağmen geniş bir iç mekan sunan model, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden batarya seçenekleriyle öne çıkıyor. Giriş seviyesinde yer alan model, 58,3 kWh kapasiteli bir batarya ve ön aksa konumlandırılmış elektrik motoruyla yaklaşık 354 kilometre Kia EV3 menzili vadediyor. 400V mimarisine sahip olan bu versiyon, hızlı şarj istasyonlarında sadece 29 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

Daha uzun menzil arayan kullanıcılar için sunulan üst donanım seviyeleri ise 81,4 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya paketiyle donatılıyor. Bu büyük batarya, tek bir şarjla yaklaşık 515 kilometreye varan oldukça iddialı bir sürüş menzilini sürücüye sunuyor. Büyük bataryalı versiyonun yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine hızlı şarj olması ise yalnızca 31 dakika sürüyor.

Piyasadaki konumu ve gelecek planları

Avrupa pazarında yaklaşık 36.000 euro başlangıç fiyatıyla büyük ilgi gören modelin, küresel pazarlardaki genişlemesi de sürüyor. Kompakt elektrikli SUV modellerine olan yoğun talebi karşılamak isteyen marka, bu modeli yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere diğer büyük pazarlarda da satışa sunacak. Güney Koreli mühendisliğin bu son ürünü, uygun fiyata yüksek teknoloji arayanların öncelikli tercihi olmaya aday görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Almanya testinden birincilikle dönen Kia EV3 sizce ülkemize geldiğinde başarılı bir satış grafiği yakalayabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.