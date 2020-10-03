Genel
İnce çerçeveli ilk Huawei monitör görüntülendi!
Huawei, ABD ile vermekte olduğu savaşın yanı sıra yeni ürünleri üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay masaüstü bilgisayar ve monitör pazarına girmeye hazırlandığını belirttiğimiz şirketin ilk monitörünün render görüntüleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. IT Home tarafından sızdırılan bilgilere göre monitör, 23.8 inçlik ekrana ve oldukça ince çerçevelere sahip.
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İlk Huawei monitör!
AD80HW model numarasına sahip olan monitör piyasaya sürüldüğü zaman Huawei’nin ilk monitörü olma özelliğini taşıyacak. Bu monitör, 23.8 inçlik Full HD IPS LCD ekrana ve 178° görüş açısına sahip. NTSC renk gamotunun %72’sine sahip olan monitör 16.7 milyon farklı rengi gösterebilme kapasitesine sahip. Monitör, ayrıca TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına da sahip ve bu sayede göz sağlığını da göz ardı etmiyor.
Üç kenarda neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz kadar ine çerçevelere sahip olan monitör, %90 ekran/gövde oranına sahip. Alt kenarındaki çerçeve ise Huawei logosunu da taşıyor ve diğerlerine göre daha kalın. Öndeki bu dikkat çeken tasarım, arka tarafta da devam ediyor. Mat gri bir renge sahip olan monitör, düz bir temelin üzerinde duran silindirik metal bir stand ile destekleniyor. Bir adet HDMI portunu da barındıran girişleri ise üstteki fotoğrafta görebiliyoruz.
Yine sızıntılara göre Huawei, monitörlerini kendisi üretmeyecek. Bu modelin BOE Video Technology Co. Ltd. tarafından imal edilmesi bekleniyor. Ayrıca önceki haberimizde de belirttiğimiz 27 ve 34 inçlik seçeneklere sahip kavisli monitörler ise TPV Technology tarafından üretilecek. Tüm yeni monitörlerin yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor.
Genel
Facebook, 28 günlük ilişkilendirme modelini kaldırıyor
Facebook, reklamları için 28 günlük ilişkilendirme penceresi seçeneğini kaldırıyor. Bu, reklamverenlerin artık kampanyalarına dayalı eylemleri daha uzun bir süre boyunca izleyemeyecekleri anlamına geliyor.
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Facebook ilişkilendirme modeli nedir?
Facebook’un ilişkilendirme modelleri, reklamverenlerin kampanyalarına verilen yanıtları, yine reklamveren tarafından belirlenen kurallara göre ölçmesine olanak tanıyor. İlişkilendirme modelleri, seçtiğiniz yanıt ölçütüyle ilgili daha spesifik içgörüler sağlamak için Facebook reklam sürecinizde belirli temas noktalarını kullanıyor. Bu, pazarlamacıların, odak unsuruna bağlı olarak, reklamlarınızın gerçek etkisi hakkında daha fazla bilgi toplamasnıza olanak tanıyor.
Ama şimdi bu kapasite sınırlı olacak. Search Engine Journal tarafından bildirildiği üzere, Facebook, değişikliği bildirmek için reklamverenlerle doğrudan iletişime geçmekte ve şunları açıklamaktadır: “Birden çok tarayıcıyı etkileyecek yaklaşan dijital gizlilik girişimleri, işletmelerin alanlar ve cihazlar genelinde insanların etkileşimlerini ölçme becerisini sınırlayacak. Bu sınırlamalar arasında, işletmelerin dönüşüm etkinliklerini daha uzun ilişkilendirme aralıkları üzerinden bir reklamla ilişkilendirme yeteneği de var. “Bu nedenle, veri izleme politikasındaki değişiklikler ile, platform artık 28 günlük bir zaman aralığı sunamayacak ve bunun yerine doğrudan yanıt performansına 7 günlük bir genel bakışla sınırlı olacak.
Değişiklik ne anlama geliyor?
Değişiklik muhtemelen yalnızca gelişmiş Facebook pazarlamacılarını ve büyük ölçekli kampanyalar yürütenleri etkileyecek, aynı zamanda platform reklam harcamasını belirtilen etkinliklere göre belirleyen otomatik sistemleri de etkileyecek. Değişiklikler 12 Ekim’den itibaren geçerli olacak, ancak tüm geçmiş veriler bu tarihe kadar mevcut olacak. Eğer geçmişte ilişkilendirme modellerini kullandıysanız, geçmiş performansı takip etmek için verilerinizi indirmeniz önemli olabilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 modeli için yeni patent başvurusu!
Samsung Galaxy S21 için Samsung yapımı 3D ToF sensörü için patent başvuruları görüntülendi.Samsung Galaxy S20 serisinde başarısız bulunduğu için 3D ToF sensörünün kaldırılıcağı düşünülüyordu, bunun tam aksine bir hareketle, Samsung kendi yapımı ISOCELL Vizion sensör için patent başvurusu yaptı.
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Samsung Galaxy S21 modeline Samsung yapımı sensör yetişecek mi?
Samsung Galaxy S21 modeli, sızıntılara göre, Exynos 1000 işlemcisinden güç alıyor , işlemcinin grafik bölümünde ise Mali-G78 GPU’su yer alıyor bu yonga setini 8 GB RAM destekliyor. Ayrıca zamanda telefon Android 11 işletim sistemiyle gelecek. Bu sızıtınlara ISOCELL Vizion 3D ToF sensör de eklendi. Gelecek Galaxy S serisinde bu sensörü görecek miyiz? Henüz bilmiyoruz ama bu patentler henüz ticarileştirilmediği için Samsung Galaxy S21 modeline yetişmeyebilir. Bu da Galaxy Note serisini işaret ediyor.
ISOCELL Vizion, alternatif olarak Galaxy Note 21 ile çıkabilir!
Aksesuar
Google Nest Audio akıllı hoparlörünün özellikleri ortaya çıktı!
Google Nest Audio akıllı hoparlörü, Google’ın sanal ortamda düzenlediği Launch Night In etkinliğinde Pixel 5 ve Pixel 4a 5G akıllı telefonları ile beraber duyuruldu. Cihazının resmi çıkış tarihi ise 5 Ekim 2020.
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Google Nest Audio akıllı hoparlörünün ürün detayları neler?
Google Nest Audio hoparlörü, selefi Google Home‘dan yüzde elli daha fazla bas ve yüzde elli daha fazla ses seviyesi içeriyor. Tabi bu ürünün lansmanında söylendi, doğruluğunu incelemelerde göreceğiz.
Bu akıllı hoparlör, yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor . Her evde şık görünmesi için sarmal bir kumaş ızgaraya sahip oval bir tasarıma sahip. Ürün, açık mavi, yeşil, kömür grisi, açık gri, açık pembe dahil olmak üzere bir dizi şık pastel renkte satışa sunulacak. Ancak ön siparişte yalnızca açık gri veya kömür grisi seçenekleri bulunuyor.
Nest Audio ,müzik çalmanın yanı sıra, Google Asistan’ın tüm akıllı özellikleri ile birlikte , sorular sormanıza,müziğinizi ellerinizi kullanmadan kontrol etmenize, haberleri dinleminize, takvim etkinlikleri ayarlamanıza, ve daha çok şeye olanak tanıyan , akıllı bir hoparlör-asistan . Ayrıca, Google Nest Audio ile diğer akıllı ev cihazlarınızı da kontrol edebileceksiniz. Örneğin, evinizdeki akıllı ışıklarınızı yakmak ve dış kapınızı kilitlemek gibi şeyler yapabilirsiniz. (tabii ki bu cihazlar Google Assistant uyumluysa.)
Google Nest Audio’nun ses kalitesi ve bağlantı özellikleri
Hoparlörün içinde, tiz frekansları sağlayan 19 mm’lik bir tweeter ve güçlü bas deneyimi için ise 75 mm woofer bulunuyor
Google, Nest Audio‘nun sesini “net,doğal ve tam” olarak tanımlarken, özel tasarlanmış tweeter ile müziğin tizlerini çok net duyabiliyorsunuz. Ayrıca, Google, kumaş ızgaranın “bozulmadan müzik dinleyebilmeniz için” tasarladığını söylüyor.
Eğer iki tane Google Nest Audio satın alırsanız, bunları stereo ses için eşleştirebilirsiniz ve müzik keyfinizi arttırabilirsiniz.
Ek olarak, “Hey Google, müziği yatak odası hoparlörüne taşı” diyerek sesi bir odadan diğerine taşıyabilirsiniz. Google Nest Audio’nun evinizdeki arka plan gürültüsüne göre ayarlanmasını sağlayan Media EQ özelliği sayesinde her ne dinliyorsanız ona göre ekolayzır ayarlarınız düzenlenicek. Ses kalitesi açısından, yeni Google hoparlörünün seviyesi ; Google Home ile Google Home Max arasında olduğu söyleniyor.
Nest Audio için bağlantı seçenekleri konusuna gelirsek, cihaz WiFi ve Bluetooth 5 teknolojilerini destekliyor. Son olarak; Google Nest Audio’nun kurulumu, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilen Google Home uygulaması aracılığıyla yapılıyor.