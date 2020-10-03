Spotify, erişim engeliyle karşı karşıya

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Spotify, FOXPlay, Paylaş FM ve Medyaport TV’ye uyarı geldi. Söz konusu platformlar lisans başvurusu yapmamaları halinde, yayınlarına erişim engeli geleceği konusunda uyarı aldılar.

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Spotify, lisans başvurusu yapmaması halinde erişim engeline maruz kalacak

Anadolu Ajansı’ndan aktarılan bilgilere göre; internet ortamındaki radyo ve televizyon yayınlarının da RTÜK sınırları içerisine dahil edilmesinden sonra, yayıncıların RTÜK’e lisans başvurusu yapma şartı getirilmişti. Netflix, Amazon Prime Video gibi platformlar lisans için başvuru süreçlerini başlatmış durumdalar. Spotify ise bu konuda biraz geç kalmış görünüyor. RTÜK tarafından yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu platformun ‘https://open.spotify.com’ internet adresi üzerinden lisanssız yayın yaptığı belirlendi.

RTÜK: “Lisans başvurusu yapanlar, 3 ay daha yayınlarına devam edebilecekler”

RTÜK, yaptığı incelemelerin ardından; 6112 sayılı ‘Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ‘Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu’ ve ‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in ‘İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri’ maddeleri gereğince uyarı mahiyetindeki duyurusunu yaptı.

RTÜK, yayıncıların dilekçe ve taahhütname ile birlikte lisans başvurusunda bulunabileceklerini, 3 aylık yayın lisansına ait ücreti ödemeleri gerektiğini ve akabinde 3 ay boyunca yayınlarına devam edebileceklerini bildirdi.

RTÜK’ün duyurusundan sonra lisans başvurusu yapmayan platformların yayınlarına 72 saat içerisinde son verilebilecek. Başvuru yapılmaması durumunda, RTÜK yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.