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Spotify, erişim engeliyle karşı karşıya
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Spotify, FOXPlay, Paylaş FM ve Medyaport TV’ye uyarı geldi. Söz konusu platformlar lisans başvurusu yapmamaları halinde, yayınlarına erişim engeli geleceği konusunda uyarı aldılar.
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Spotify, lisans başvurusu yapmaması halinde erişim engeline maruz kalacak
Anadolu Ajansı’ndan aktarılan bilgilere göre; internet ortamındaki radyo ve televizyon yayınlarının da RTÜK sınırları içerisine dahil edilmesinden sonra, yayıncıların RTÜK’e lisans başvurusu yapma şartı getirilmişti. Netflix, Amazon Prime Video gibi platformlar lisans için başvuru süreçlerini başlatmış durumdalar. Spotify ise bu konuda biraz geç kalmış görünüyor. RTÜK tarafından yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu platformun ‘https://open.spotify.com’ internet adresi üzerinden lisanssız yayın yaptığı belirlendi.
RTÜK: “Lisans başvurusu yapanlar, 3 ay daha yayınlarına devam edebilecekler”
RTÜK, yaptığı incelemelerin ardından; 6112 sayılı ‘Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ‘Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu’ ve ‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in ‘İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri’ maddeleri gereğince uyarı mahiyetindeki duyurusunu yaptı.
RTÜK, yayıncıların dilekçe ve taahhütname ile birlikte lisans başvurusunda bulunabileceklerini, 3 aylık yayın lisansına ait ücreti ödemeleri gerektiğini ve akabinde 3 ay boyunca yayınlarına devam edebileceklerini bildirdi.
RTÜK’ün duyurusundan sonra lisans başvurusu yapmayan platformların yayınlarına 72 saat içerisinde son verilebilecek. Başvuru yapılmaması durumunda, RTÜK yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.
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Microsoft, Windows 10 için ekran kayıt aracı hazırlıyor
Microsoft, Windows 10 işletim sistemine entegre edeceği bir ekran kaydetme ve video düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor.
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Microsoft, büyük bir eksiği daha tamamlıyor
Windows 10 işletim sistemi 2015 yılından bu yana hayatımızda ve Microsoft tarafından her an geliştirilmeye devam ediyor. İşletim sistemi genel anlamda her çeşit kullanıma cevap veriyor olsa da, bazı eksikleri yok değil. Bu eksiklerden biri daha Microsoft tarafından Windows 10 işletim sistemine entegre edilecek. Ekran kaydetme ve düzenleme uygulaması çok yakında Windows 10 işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara sunulmuş olacak.
Aslında söz konusu özellik Xbox oyun çubuğunda mevcut fakat yalnızca oyunların görüntüsünü kaydedebilme kabiliyetine sahip. Yeni ekran kayıt aracı ile birlikte, Windows 10 üzerinde yaptığımız her işlemin görüntüsü kaydedilebilir ve üzerinde düzenlemeler yapılabilir olacak. Ayrıca hareketli resimler (GIF) de oluşturabileceğiz fakat çektiğimiz videoları GIF formatına dönüştüremeyeceğiz.
Uygulamanın kullanımı ise oldukça basit olacak; ‘Windows + Shift + R’ komutu ile kolayca çalıştırılabilecek. Söz konusu aracın profesyonel bir kullanımdan çok, genel kullanıma hitap edeceğini de belirtelim.
2021 yılında işletim sistemine entegre edilecek
Araç henüz geliştirilme aşamasında. 2020 yılı içerisinde Windows 10 işletim sistemine entegre edilmesi beklenmiyor. Söz konusu aracı 2021 yılı içerisinde kullanıyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Oppo, yeni bir akıllı telefon modeli için sertifika aldı!
Oppo, yeni bir akıllı telefon ile daha kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma adı belli olmayan bir cihazı FCC üzerinde görüntülendi.
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Oppo CPH2185 FCC üzerinde görüntülendi!
Oppo yeni bir akıllı telefon geliştirmeye hazırlanıyor. Firma akıllı telefon dünyasında alternatif sayısını arttırarak daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflemekte. CPH2185 kod adlı yeni bir akıllı telefon ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firma, yeni cihazına bazı sertifikalar aldı. Twitter’da The Tech Guy isimli bir kullanıcının paylaşımı ile ortaya gelişmede, firmanın yeni cihazı için FCC‘den bazı sertifikalar aldığı görüntülendi. Batarya kapasitesinin ve şarj desteğinin belli olduğu akıllı telefon bazı spekülasyonları da beraberinde getirdi.
4230 mAh batarya kapasitesinin ve 10W şarj desteğinin belli olduğu akıllı telefon, söylentilere göre Realme Narzo 20‘nin farklı isimlendirmeye sahip bir versiyonu olacak. Aynı batarya kapasitesinin ve şarj desteğinin olmasından dolayı böyle bir düşünce ortaya çıkarken, sertifikada görüntülenen arka taraf tasarımının da aynı olması iddiaları güçlendirmekte. MediaTek yapımı Helio G85 işlemcisi bulunan Realme Narzo 20, uygun fiyatı ile kullanıcılarını karşılamakta. Aynı şekilde uygun fiyatlı akıllı telefon sayısını arttırmak isteyen Oppo‘nun da bu tarz bir yol izlemesi sürpriz olarak karşılanmadı. Bakalım Oppo, yeni orta alt seviye akıllı telefonu ile birlikte hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen ile gelecek!
Galax S21 ailesi Samsung’un sıradaki amiral gemisi telefonları olacak. 2021 yılında çıkacak olan ve merakla beklenen telefonlar hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan Güney Kore kaynaklı yeni sızıntı, şu ana kadarki en dikkat çekici sızıntı olabilir. Sızıntıya göre Galaxy S21 Ultra, S Pen ile birlikte gelecek ve Galaxy S serisi ilk kez kalem desteğine kavuşacak.
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Galaxy S serisi S Pen ile buluşuyor
Samsung yeni akıllı telefonlarında büyük değişiklikler denemek istiyor. 2021 yılında çıkacak olan ve Samsung’un sıradaki amiral gemisi telefonların temsil edecek olan Galaxy S21 ailesiyle birlikte S serisi ilk kez kalem desteğine sahip olacak. Güney Kore kaynaklı bilgilere göre S21 ailesi Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı modelden olşacak. Ancak yalnızca S21 Ultra, Samsung’un Note serisinden aşina olduğumuz S Pen desteğiyle birlikte gelecek. Ayrıca sızıntıları sağlayan kaynak, Samsung’un bu hamleyle birlikte Note serisi hayranlarının dikkatini çekmek istediğini belirtmiş.Samsung’un son zamanlarda telefon departmanında strateji değişikliğine gitmek istediği biliniyordu. Bu hamle, bu strateji değişikliğinin ilk yansımalarından biri olabilir. Ayrıca katlanabilir telefonlar üzerine ciddi çalışmalar yapan Samsung, şirketin ana amiral gemisi olarak Galaxy Fold serisini konumlandırmak istiyor. Bunun sonucu olarak ilerleyen yıllarda Galaxy S ve Note serisi performans ve sunduğu özellikler anlamında geri planda kalabilir. Ancak bunun için henüz çok erken gözüküyor. S Pen desteğine sahip Galaxy S21 Ultra oldukça ilgi çekici bir amiral gemisi akıllı telefon olabilir.