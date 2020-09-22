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Huawei bilgisayar ve monitör pazarına girmeyi planlıyor!
Son dönemde Amerika yasakları dolayısıyla sık sık gündeme gelen Huawei, tüm zorluklara rağmen yeni ürünlerle yoluna devam ediyor. Güvenilir bir kaynaktan gelen habere göre şirket monitör ve masaüstü bilgisayar pazarına girmek için hazırlıklarını yapmaya başladı.
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Bu kararın sebebinin Xiaomi’nin monitör pazarındaki hareketliliği mi yoksa ABD yasakları nedeniyle farklı alanlara yönelme düşüncesi mi olduğu bilinmiyor. Ancak Huawei gibi bir şirket mutlaka bu pazarlara da rekabet getirecektir.
Huawei nasıl ürünler sunacak?
Gelen bilgilere göre Huawei, hem düz hem de kavisli monitörler satışa sunacak. Kavisli monitörler TPV Technology adlı firmadan temin edilecekken düz olanlar BOEVT tarafından üretilmiş olacak. Her iki şirket de Hong Kong merkezli bu sebeple üretim ve ihracat konusunda sıkıntı yaşanması beklenmiyor. Kavisli ekranların daha oyuncu odaklı olması ve 27 ile 34 inç olmak üzere iki farklı seçenekle sunulması bekleniyor. BOEVT’den imal edilecek düz ekranlar hakkında net bir bilgi elde edilmezken üç farklı modele kadar çıkabileceği söyleniyor.
Ayrıca söylentilere göre dizüstü piyasasında elde ettiği başarılardan sonra Huawei, masaüstü bilgisayar üretmeyi de planları arasına ekledi. Sızdırılan ilk bilgisayar modeli ise kendi ürettikleri HiSilicon 7nm Kunpeng 920 3211K işlemcisini içeriyor. HiSilicon’un verilerine göre bu işlemci şu anda endüstride bulunan ARM tabanlı işlemciler arasında en yüksek performansa sahip. Bu bilgisayar, işletim sistemi olarak ise China Electronics Group and Wuhan ShenZhiDuo Technology tarafından geliştirilen UOS’u kullanacak. Bu bilgisayarla pazara girmeyi düşünen Huawei, cihazı Foxconn’a imal ettirecek. Üretilen ilk partinin şirketin kurumsal müşterilerine gönderilmesi bekleniyor.
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Akıllı telefonlar ve Wi-Fi, hayati öneme sahip böcekleri öldürüyor
Akıllı telefonlar hayatımızın önemli bir parçası. Günümüzde hemen herkesin bir akıllı telefonu var. Sosyal medyadan fatura ödemeye kadar, birçok şeyi akıllı telefonlar üzerinden yapıyoruz. Fakat bu akıllı cihazların radyasyon yayma gibi oldukça olumsuz bir yönleri var.
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Araştırmalar böcekler üzerindeki zararları kanıtlıyor
Bu yazıda; akıllı telefonlar ve Wi-Fi sinyallerinin yaydığı radyasyonun insanlar üzerindeki olası etkilerinden bahsetmeyeceğiz. Aslında, insanlara olası zararları hakkında kesin bir sonuç yok. Ancak, doğa için hayati öneme sahip olan böceklerin, bu radyasyondan önemli ölçüde etkilendiğine dair oldukça net kanıtlar mevcut.
Almanya merkezli Doğa ve Biyoçeşitliliği Koruma Birliği ve 80’den fazla bağımsız araştırma gösteriyor ki; akıllı telefon ve Wi-Fi sinyalleri, böcekler üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Yapılan 83 araştırmanın 72’si net bir şekilde sineklere ve arılara olumsuz etkisi olduğunu kanıtlıyor. Araştırmacılar; akıllı telefonlardan ve Wi-Fi sinyallerinden yayılan radyasyonun, kalsiyum iyonlarının olması gerekenden daha fazla emilmesine sebep olduğunu gösteriyor. Bu da söz konusu canlıların hücre yapılarına zarar veriyor. Böceklerin uyku ve uyanma döngüleri alt-üst oluyor, hastalıklara karşı dayanıklılıkları azalıyor. Bu durum, doğa için hayati derecede önemli görevlere sahip olan böcek popülasyonunun azalmasına direkt olarak etki ediyor.
Böcekler, evlerimize girdiklerinde birçoğumuzu rahatsız ediyorlar. Fakat onların besin zincirinde önemli bir rol oynamaları ve tozlaşmaya katkı sağlamaları gibi hayati görevleri var. Radyasyona ek olarak, tarım ilaçları gibi kimyasallar da böcek popülasyonlarına büyük zararlar veriyor.
Peki bu konuda neler yapılabilir? Akıllı telefonlar ve Wi-Fi teknolojisi hayatımızda o kadar önemli bir yer kaplıyor ki, onlardan vazgeçilmesi oldukça zor görünüyor. Şu bir gerçek ki; insanoğlunu iyi bir gelecek beklemiyor.
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Toyota GR Super Sport, Le Mans’ta görücüye çıktı!
Toyota, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 24 saatlik Le Mans‘a, GR Super Sport aracının prototiplerinden birini getirdi.
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Japon üreticinin yıllardır geliştirdiği GR Super Sport, FIA‘nın Le Mans Hypercar sınıfı için hazırlanıyor. Söz konusu araç, 2018 ve 2019‘da Le Mans’ı zaferle tamamlayan ve geçtiğimiz hafta sonu da bunu devam ettiren Toyota TS050 Hybrid‘i temel alıyor.
Haberimizde yer alan fotoğraflardaki aracın, yarışa hazır bir prototip mi yoksa homologasyon için gereken prototiplerden biri mi olduğu çok da belli değil. Fakat aracın bir Le Mans otomobili olacağını düşünürsek, tavanının açık olması dikkat çekici bir durum.
Ayrıca Toyota GR Super Sport‘un, Aston Martin Valkyrie ve Mercedes-AMG One gibi araçlarla rekabet edecek bir model olduğunu rahatça söyleyebiliriz.
Yol modeline güç vereceği söylenen, ortada konumlandırılmış 2.4 litrelik çift turbolu V6 motor, iddialara göre 986 beygir güç üretiyor. Fiyat konusunda belirsizlikler devam etse de aracın, en azından 20 adetlik bir üretime sahip olması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Xiaomi 360 Hz’lik oyuncu monitörü tanıtabilir!
Xiaomi, çok farklı ürün kategorilerinde bulunmasıyla dikkat çekiyor. Robot süpürgelerden antimikrobiyal akıllı tuvaletlere kadar seçenekleri bulunan şirket, söylentilere göre şimdi de 360 Hz yenileme hızına sahip bir oyuncu monitörü tanıtmaya hazırlanıyor.
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Xiaomi’nin 11 Kasım’da tanıtmayı planladığı monitörün AUO tarafından üretilmesi ve 999 yuan(~146 dolar) psikolojik sınırını aşmaması bekleniyor.
Xiaomi, monitör piyasasına yeni değil
Şu anda Xiaomi’nin piyasada 5 farklı monitörü bulunuyor. İlki 34 inçlik Mi Curved 323 dolarlık fiyata sahip monitör. Aynı fiyat bandında 27 inçlik Mi Display ayrıca 165 Hz yenileme hızına sahip. Mi Display serisi ise iki farklı modele daha sahip. Bunlardan 23.8 inçlik model 99 dolar fiyata sahipken yine 23.8 inçlik Mi Display 1A modeli 102 dolar gibi bir fiyata sahip. Şirket ayrıca Redmi markası altında daha uygun fiyatlı Redmi Display 1A’yı da satıyor. Bu monitör ise 88 dolar fiyat etiketine sahip.
Son raporlara göre ise, Xiaomi’nin 11 Kasım’da tanıtmaya hazırlandığı monitörü 360 Hz yenileme hızına sahip olarak oyunculara hitap edecek. Zira rekabetçi oyunlarda ekran yenileme hızları oldukça fark yaratmakta. Monitörün panelinin AUO tarafından üretileceğini hesaba katarsak 360 Hz’lik oyuncu panelinin kullanılacağı öngörülebilir. Ancak yapılan hesaplamalara göre fiyatın 999 yuan sınırının altında tutulabilmesi bu panelle pek olası değil. Bu sebeple 240 Hz’lik TN panelin de kullanılabileceği söylentiler arasında.
Son trendler doğrultusunda hem telefonlarda hem de monitörlerde daha yüksek Hz değerlerini görmeye başladık. Şu anda kolayca satın alınabilen en yüksek yenileme hızına sahip monitörler 240 Hz hıza sahip. Daha önce gerek Nvidia gerekse Asus tarafında 360 Hz monitörler tanıtılmış ancak son kullanıcıya ulaşma konusunda sıkıntılar yaşanmıştı. Eğer Xiaomi 360 Hz’lik bir monitör satışa sunabilirse yakında bu konuda da yeni gelişmeler görebiliriz.