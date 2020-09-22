Huawei bilgisayar ve monitör pazarına girmeyi planlıyor!

Son dönemde Amerika yasakları dolayısıyla sık sık gündeme gelen Huawei, tüm zorluklara rağmen yeni ürünlerle yoluna devam ediyor. Güvenilir bir kaynaktan gelen habere göre şirket monitör ve masaüstü bilgisayar pazarına girmek için hazırlıklarını yapmaya başladı.

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Bu kararın sebebinin Xiaomi’nin monitör pazarındaki hareketliliği mi yoksa ABD yasakları nedeniyle farklı alanlara yönelme düşüncesi mi olduğu bilinmiyor. Ancak Huawei gibi bir şirket mutlaka bu pazarlara da rekabet getirecektir.

Huawei nasıl ürünler sunacak?

Gelen bilgilere göre Huawei, hem düz hem de kavisli monitörler satışa sunacak. Kavisli monitörler TPV Technology adlı firmadan temin edilecekken düz olanlar BOEVT tarafından üretilmiş olacak. Her iki şirket de Hong Kong merkezli bu sebeple üretim ve ihracat konusunda sıkıntı yaşanması beklenmiyor. Kavisli ekranların daha oyuncu odaklı olması ve 27 ile 34 inç olmak üzere iki farklı seçenekle sunulması bekleniyor. BOEVT’den imal edilecek düz ekranlar hakkında net bir bilgi elde edilmezken üç farklı modele kadar çıkabileceği söyleniyor.

Ayrıca söylentilere göre dizüstü piyasasında elde ettiği başarılardan sonra Huawei, masaüstü bilgisayar üretmeyi de planları arasına ekledi. Sızdırılan ilk bilgisayar modeli ise kendi ürettikleri HiSilicon 7nm Kunpeng 920 3211K işlemcisini içeriyor. HiSilicon’un verilerine göre bu işlemci şu anda endüstride bulunan ARM tabanlı işlemciler arasında en yüksek performansa sahip. Bu bilgisayar, işletim sistemi olarak ise China Electronics Group and Wuhan ShenZhiDuo Technology tarafından geliştirilen UOS’u kullanacak. Bu bilgisayarla pazara girmeyi düşünen Huawei, cihazı Foxconn’a imal ettirecek. Üretilen ilk partinin şirketin kurumsal müşterilerine gönderilmesi bekleniyor.