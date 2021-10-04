IMF’den Kripto Para Açıklaması: Fırsatlar ve Zorluklar Getiriyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, kripto para ekosistemindeki mevcut evrimin daha geniş finansal ekosistem için hem fırsatlar hem de zorluklar sunduğunu vurguladı.

IMF raporda finansal kapsayıcılığa destek de dahil olmak üzere dijital para birimlerinin artan bir şekilde benimsenmesinden kaynaklanabilecek potansiyel avantajlara dikkat çekti.

“Kripto ekosisteminin hızlı büyümesi yeni fırsatlar sunuyor. Teknolojik yenilik, ödemeleri ve diğer finansal hizmetleri daha ucuz, daha hızlı, daha erişilebilir hale getiren ve bunların sınırlar arasında hızla akmasına olanak tanıyan yeni bir çağı başlatıyor. Kripto varlık teknolojileri, daha hızlı ve daha ucuz sınır ötesi ödemeler için bir araç olarak potansiyele sahip.”

Uluslararası para gözlemcisi ayrıca, banka mevduatlarının “dijital platformlardan çok çeşitli finansal ürünlere anında erişime izin veren ve anında para birimi dönüştürmeye izin veren sabit paralara” dönüştürülebileceğini belirtti. Kripto para birimlerini güçlendiren geniş inovasyonun, parasal ekosistemi potansiyel olarak dönüştürebilecek merkezi olmayan finans biçiminde esnek kamu hizmetlerine güç verdiği de biliniyor.

IMF ayrıca, gerekli yatırımcı korumasını sağlamak için sınırlı çerçeve üzerinde durarak, kripto benimsenmesiyle ilgili doğal risklere de dikkat çekti.

Raporda, “Kripto ekosisteminin getirdiği zorluklar arasında kripto varlık sağlayıcılarından kaynaklanan operasyonel ve finansal bütünlük riskleri, kripto varlıkları ve DeFi için yatırımcı koruma riskleri ve bazı sabit paralar için yetersiz rezervler ve açıklama yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.

Hızlı gelişen kripto para birimi endüstrisinde gözlemlenebilir kusurları düzeltmek için önerilerde bulunan IMF, kendi yetki alanları altında çalışan protokoller için gelişmiş izleme sistemlerinin oluşturulmasını öneriyor.

“Politika yapıcılar, kripto varlıkları için küresel standartlar uygulamalı ve veri boşluklarını ele alarak kripto ekosistemini izleme yeteneklerini geliştirmeli. Stabilcoinlerin rolü büyüdükçe, düzenlemeler, oluşturdukları risklere ve gerçekleştirdikleri ekonomik işlevlere uygun olmalıdır. Raporda, kriptolaştırma riskleriyle karşı karşıya kalan gelişmekte olan piyasaların makroekonomik politikaları güçlendirmesi ve merkez bankası dijital para birimleri çıkarmanın faydalarını göz önünde bulundurması gerekiyor.”

Devletler tarafından kripto para alanına yönelik yapılan düzenlemeler son dönemlerde çeşitli ülkelerde değişkenlik göstermekle beraber gündemde olan bir konu. Örneğin Güney Kore, ülkede faaliyet gösteren kripto borsalarından taleplerini yoğunlaştırırken, diğerleri ve özellikle Çin, kapsamlı bir yasaklayıcı duruş ile kripto para birimleriyle ilgili faaliyetleri engelliyor.