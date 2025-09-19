Qualcomm, mobil işlemci pazarındaki liderliğini pekiştirecek adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin bir sonraki amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Geekbench 6.4 testlerinde gösterdiği performansla teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Henüz resmi olarak duyurulmayan bir Xiaomi akıllı telefon modelinde sızdırılan sonuçlar, bu yeni çipin, sektördeki en güçlü rakiplerinden biri olan Apple A19 Pro‘ya ciddi bir rakip olabileceğini gösteriyor.

İçindekiler Beklentilerin Ötesinde Bir Performans

Snapdragon 8 Elite Gen 5‘in sergilediği performans, önceki nesillere göre dikkat çekici bir ilerleme sunuyor. Testlerde tek çekirdek skorunda 3.705, çoklu çekirdek testinde ise 11.228 puana ulaşan çip, bu alandaki mevcut standartları yeniden belirliyor.

Daha önceki testlerde 3.000 puan civarında seyreden tek çekirdek performansının bu denli yükselmesi, Qualcomm‘un yonga setinin mimarisinde ve optimizasyonunda önemli iyileştirmeler yaptığının bir işareti olarak kabul ediliyor. Bu sonuçlar, yalnızca Android ekosistemi için değil, aynı zamanda genel mobil performans hiyerarşisi için de önemli veriler sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile beraber gelen güç, cihazlar için yeni kapılar açacak. Söz konusu güç kıyaslaması olduğunda, Apple’ın A serisi yonga setleri her zaman referans noktası olmuştur. Ancak Snapdragon 8 Elite Gen 5, bu algıyı sarsmaya hazır görünüyor.

Her ne kadar Apple A19 Pro tek çekirdek performansında 4.019 puanla hala önde olsa da, aradaki fark önemli ölçüde kapanmış durumda. Çoklu çekirdek performansında ise Qualcomm‘un yeni çipi, 11.228 puanla Apple’ın 11.054 puanını geride bırakarak üstünlüğünü kanıtlıyor.

Bu, özellikle çoklu görev ve yoğun uygulamalar gibi senaryolarda Android kullanıcıları için büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu performans artışının, oyun deneyiminden, yapay zeka hesaplamalarına kadar birçok alanda hissedilmesi bekleniyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5, bu rekabeti bir sonraki seviyeye taşıyor.

Android pazarındaki diğer rakiplere baktığımızda ise Snapdragon 8 Elite Gen 5‘in dominant bir pozisyona geldiği görülüyor. Samsung’un Exynos 2600 ve MediaTek’in Dimensity 9500 gibi güçlü yonga setlerini geride bırakan bu yeni çip, Android amiral gemisi segmentinin en iddialı oyuncusu olmaya aday. Bu durum, önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak olan Xiaomi 17 serisi gibi cihazların, donanım gücüyle rakiplerinden ayrışmasını sağlayabilir.

Uzmanlar, bu performans artışının arkasında, çipin 4.61 GHz’lik hız aşırtma saatlerini daha uzun süre koruyabilme yeteneği ve yazılım optimizasyonlarının önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5, akıllı telefon teknolojisinin geleceğini şekillendirebilir. Qualcomm‘un bu adımı, mobil teknoloji dünyasındaki rekabeti daha da kızıştıracak.

