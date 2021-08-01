Kripto para piyasasının geneli ağustos ayına girerken yatay bir hareket seyrediyor. Bitcoin’in uzun zamandır beklenen yükseliş hareketine geçmesi ve 40 bin dolar seviyesinde tutunmayı başarması ile beraber temmuz ayını olumlu sonlandıran yatırımcılar, ağustos ayında bu yükselişin devam etmesini bekliyor. Bu sırada son zamanların artan düzenleyici baskısı da yeniden gündeme geldi. Güney Kore 11 kripto para borsasını kapatıyor. The Korea Herald tarafından paylaşılan bir habere göre Güney Kore’de faaliyet göstermekte olan 11 kripto para borsası, ülkenin finansal düzenleyicisi Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından kapatılacak. Detaylar haberimizde.

Bilindiği üzere kripto para piyasasında mayıs ayından beri oldukça fazla yüksek düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşü başlatan en büyük etkenler olarak Çin hükümetinden gelen baskılar ve Tesla’nın BTC ödemelerini durdurması olarak gösteriliyordu. Son zamanlarda Çin harici ülkelerin düzenleyici kurumları da kripto para piyasasına ve bu alanda faaliyet gösteren borsalara yönelik baskılar uygulamaya başladılar. (Bkz: İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), Binance ’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi!). Bu bağlamda en son gelişme de Güney Kore’den geldi. Gelen haberlere göre ülkenin en büyük mali düzenleyicisi olan düzenleyicisi Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), ülkede faaliyeti olan 11 kripto para borsasını yasadışı faaliyetlere katıldıkları gerekçesi ile kapatacak. Ülkede yakın zamanda kapanmış olan Darlbit ve Bitsonic gibi yerel borsaların yanına eklenecek olan borsaların net bilgileri henüz açıklanmadı. Ülkenin en büyük iki kripto para borsası Upbit ve Bithumb ise yasal gereklilikleri yerine getirdiklerinden ve müşterileri için gerçek isimli banka hesapları sundukları için düzenleyici kurum baskılarından kurtulan nadir borsalardan. Kara para aklama ve diğer başka türlü dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla 2018 yılından beri Güney Kore’de gerçek isim kaydı zorunlu halde.

Güney Kore, dünyada en çok kripto para yatırımı yapılan üçüncü ülke konumunda. Bu durum da ülkenin kripto alanına yönelik baskılarını artırmasına sebep oldu. Yakın zamanda ülkedeki borsaların Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) olarak kaydolmasını gerektiren düzenleme yasal hale getirilmişti. Bununla birlikte tüm kripto para borsalarının Kara Para Aklamayı Önleme Yasası ve Finansal İşlem Raporlama Yasası’nı da kabul etmesi istenmişti. Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Eun Sung Soo tarafından yapılan açıklamada da eylül ayına kadar bu gereklilikleri yerine getirmeyen borsaların kapatılacağı söylenmişti.

Düzenleyici kısıtlamalar ülkenin yerel kripto para borsalarının da ötesine geçiyor. Yabancı kripto para borsalarının da 24 Eylül tarihine kadar Kore Mali İstihbarat Birimi’ne (KFIU) kaydolması gerekiyor. Aksi takdirde borsaların faaliyetlerini durdurmak veya potansiyel olarak cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmak gibi riskleri var.