Edward Snowden: Çin’in Yasakları Bitcoin’i Güçlendirdi

Edward Snowden, Çin’in son kripto para yasaklamasının lider kripto parayı güçlendirdiğini söyledi. Eski NSA çalışanı ve ünlü muhbir Snowden, kripto para ve gizlilik alanlarında saygı duyulan isimlerden bir tanesi.

Eski U.S. National Security Agency (NSA), yani ABD Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı Edward Snowden, Çin’in özellikle son kripto para yasaklamasının önemine ve sonuçlarına vurgu yaparak bu yasaklamanın Bitcoin’i güçlendirdiğini ifade etti. Snowden, NSA’den ayrıldıktan sonra 2013 yılında çok gizli istihbarat bilgilerini sızdırmakla tanınıyor. Snowden ayrıca sık sık, hükümetlerin gizli altyapılarını, halkları manipülasyon için kullandıkları yöntemleri ve araçları, çalışma mekanizmalarını anlatarak insanları bilgilendiriyor.

Snowden, 2020’nin Mart ayında kripto paraların pandemi çakılması olarak bilinen çöküşünün ardından tweet atarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Snowden bugün yeni bir tweet atarak 2020’de attığı o tweeti alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı:

Sometimes I think back to this and wonder how many people bought #Bitcoin then.

It's up ~10x since, despite a coordinated global campaign by governments to undermine public understanding of—and support for—cryptocurrency.

China even banned it, but it just made Bitcoin stronger. https://t.co/pbnOFGfaVf

— Edward Snowden (@Snowden) October 3, 2021