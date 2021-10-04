Edward Snowden: Çin’in Yasakları Bitcoin’i Güçlendirdi

Edward Snowden, Çin’in son kripto para yasaklamasının lider kripto parayı güçlendirdiğini söyledi. Eski NSA çalışanı ve ünlü muhbir Snowden, kripto para ve gizlilik alanlarında saygı duyulan isimlerden bir tanesi.

Eski U.S. National Security Agency (NSA), yani ABD Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı Edward Snowden, Çin’in özellikle son kripto para yasaklamasının önemine ve sonuçlarına vurgu yaparak bu yasaklamanın Bitcoin’i güçlendirdiğini ifade etti. Snowden, NSA’den ayrıldıktan sonra 2013 yılında çok gizli istihbarat bilgilerini sızdırmakla tanınıyor. Snowden ayrıca sık sık, hükümetlerin gizli altyapılarını, halkları manipülasyon için kullandıkları yöntemleri ve araçları, çalışma mekanizmalarını anlatarak insanları bilgilendiriyor.

Snowden, 2020’nin Mart ayında kripto paraların pandemi çakılması olarak bilinen çöküşünün ardından tweet atarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir süredir ilk defa Bitcoin alasım geliyor. Bu düşüş, çok az gerekçeyle çok büyük bir panik içeriyordu.”

Snowden bugün yeni bir tweet atarak 2020’de attığı o tweeti alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Bazen geçmişte attığım bu tweeti düşünüyorum ve acaba kaç insanın o zaman Bitcoin aldığını merak ediyorum. Toplumun kripto paralara olan desteğini ve anlayışını baltalamak için hükümetler tarafından gerçekleştirilen global çabaya rağmen Bitcoin, o zamandan beri yaklaşık 10 kat artmış durumda. Çin hatta yasakladı ama bu Bitcoin’i daha da güçlü hale getirdi.”

Sometimes I think back to this and wonder how many people bought #Bitcoin then. It's up ~10x since, despite a coordinated global campaign by governments to undermine public understanding of—and support for—cryptocurrency. China even banned it, but it just made Bitcoin stronger. https://t.co/pbnOFGfaVf — Edward Snowden (@Snowden) October 3, 2021

Snowden, daha önceden de Bitcoin hakkında görüşlerini bildiriyordu. Bu yılın başlarında kripto paralar hakkında konuşan ünlü muhbir, kripto paraların mahremiyet eksikliğinden yakınmıştı. Bu yıl gerçekleştirilen Ethereal zirvesinde konuşan Snowden, Bitcoin’in Monero gibi mahremiyet coinlerinin çabalarına karşın tasarımından mahremiyet sağlaması gerektiğini söylemişti. Snowden, dijital mahremiyet avukatı Marta Belcher’a şu cümleleri kurmuştu:

“Bitcoin, mahremiyet açısından kapsamlı bir şekilde başarısız oluyor. Şimdi 2021 yılında, dijital takipler hakkında konuştuğumuz zaman herkes ortada bir problem olduğunu biliyor,”

Snowden’e göre çözüm ise kendisi bu konuda pek iyimser olmasa da Bitcoin’in yönünü mahremiyet sağlamaya çevirmesi. Snowden, ayrıca şu ifadeleri de sözlerine ekledi:

“Bu arenadaki bir çok insan için Bitcoin’in çekirdek geliştirme ekibine öncelik verilmesi oldukça hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü ne kadar çok beklerlerse, karşılarına o kadar çok engel koyulacak.”

Çin ile kripto paraların da yıldızı uzunca bir süredir barışmıyor. Her sene mutlaka birden çok kere Çin’in kripto paraları yasakladığı haberini duyuyoruz. Ve bu haber artık şaşırtıcı olmaktan çıktı ve bu haberi her duyduğumuzda etkisinin daha da azaldığını görüyoruz. 2017 yılında bu haber ilk kez çıktığında boğa piyasası son bulmuştu. Ama yıllar içerisinde bu haber o kadar çok duyuldu ve ardından o kadar çok kez hiç bir şey yapılmadı ki. Artık insanlar Çin’i umursamaz hale geldi.

Senelerdir Çin’den gelen kripto paraları yasaklama haberlerinin ardından Çin bu sene somut adımlar atmaya başladı. İlk aşamada madencileri ülkesinden kovan Çin ise kripto para ticaretini de tamamen yasaklamayı hedefliyor. Ancak hükümetten önce kripto paralarla ilgili platformlar önce davranarak bir bir Çin’i terk ediyorlar. Dolayısıyla Çin’den gelen haberlerin artık kripto para piyasalarını zamanla daha da az etkilemesi bekleniyor. Bağlantılı haberlerimizi aşağıdan inceleyebilirsiniz.