Artık ülkemizde telefonlarından çok akıllı saatleriyle gündem olan Huawei, Huawei Watch GT 3 SE modelini Vietnam ve Polonya’da piyasaya sürdü.

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Huawei Watch GT 3 SE, 466 x 466 piksel çözünürlüğe ve 1.43 inç AMOLED bir ekrana sahip. Şirket, cihazın kordonsuz halinin 35.6 gram olduğunu iddia ediyor. Huawei Watch GT 3 SE’nin iki farklı kordon seçeneği bulunuyor: Graphite Black ve Wilderness Green.

Cihazın 100’den fazla spor modu bulunuyor. Cihazda Huawei TruSleep 3.0 teknolojisi bulunuyor. Bundan biraz bahsedecek olursak, Huawei Watch GT 3 SE sizin uyku düzeninizi, uykuda horlayıp horlamadığınızı veya uykuda konuşup konuşmadığınızı tespit edebiliyor. Sağlık modlarında ise kandaki oksijen ölçümü, nabız takibi gibi özellikler bulunuyor.

Huawei Watch GT 3 SE, 5 ATM’ye kadar su geçirmezlik özelliğine de sahip.

Cihaz Vietnam’da 4.490.000 VND (yaklaşık 180 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bunun dışında Polonya’da da 170 euro bandında bir fiyattan satışta.

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