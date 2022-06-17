Kısa bir süre önce tanıtılan Watch GT 3 Pro ailesi, 46 mm kasalı modelde titanyum, 43 mm olan modelde ise kullanılan seramik malzemesi sayesinde hem tasarım hem de dayanıklılık konusunda son derece dikkat çeken bir model olmayı başardı.

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Tasarıma ek olarak, dalış modu ile dikkatleri üzerine çeken Watch GT 3 Pro serisi, sağlık takibi detaylarına eklenen EKG çekme özelliği ile de ses getirmeyi başardı. EKG işlevi, şu anda genel kullanıma açık durumda olmadığı için, saatiniz kutusundan çıkarttığınız zaman bu özelliğe erişiminiz olmuyor. Bunun sebebi ise EKG gibi önemli bir verinin, gerekli onay süreçleridir ancak HUAWEI Watch GT 3 Pro modelinde EKG fonksiyonunu aktif hale getirmek isteyenler için alternatif bir çözüm de mevcut. Peki, Huawei Watch GT 3 Pro serisinde EKG nasıl kullanılır?

Öncelikle, Huawei Watch GT 3 Pro’dan faydalanmak için Huawei Health uygulamasına sahip olmanız gerektiğini hatırlatalım. Huawei Health uygulaması, AppGallery, Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor. Bu sayede, Watch GT 3 Pro serisini Huawei telefonlarda, iPhone modellerinde ve Android işletim sistemli diğer telefonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. EKG işlevini aktif hale getirmek için ise farklı bir yöntem uygulamanız gerekiyor.

Önümüzdeki aylarda çıkacak olan Huawei Health uygulaması, resmi olarak EKG raporlama özelliğini destekleyecek ancak bu özelliği daha önceden deneyimlemek isterseniz yapmanız gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Öncelikli olarak telefonunuzda yüklü olan Huawei Health uygulamasını kaldırın .

uygulamasını . Telefonunuza bu linkte yer alan Huawei Health Beta sürümünü indirin. İndirdiğiniz APK dosyası ile kurulumu yapın. Aşağıdaki QR kodu da taratarak linke erişebilirsiniz.

Health uygulaması üzerindeki ayarlar kısmından otomatik güncelleme seçeneklerinin tamamını durdurun. (Huawei Health Beta 12.1.4.252-wearBeta)

(Huawei Health Beta 12.1.4.252-wearBeta) Kurulum sonrasında saatinizin donanım sürümünü kontrol edin. Huawei Health uygulamasından “Cihazlar” kısmına girip saatininiz donanım sürümünü kontrol edin.

Donanım sürümünü HarmonyOS 2.1.0.316 (SP2C00M00) olduğundan emin olun. Eğer bu sürüm yüklü değilse donanım güncellemesi kontrolü gerçekleştirin.

Bu aşamaları eksiksiz şekilde tamamladığınız takdirde hem saat üzerinde hem de Huawei Health Beta uygulamasında EKG işlevi aktif hale gelecek.

Huawei Health uygulamasında Sağlık kısmında yer alan Kalp seçeneğine bastığınızda EKG bölümünü göreceksiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek EKG verilerine ve kapsamlı grafiklere erişebilirsiniz.

Huawei Watch GT 3 Pro serisi ile takip edeceğiniz EKG verilerinin REFERANS AMAÇLI olduğunu ve resmi bir belge olarak kullanılamayacağını hatırlatmak isteriz.