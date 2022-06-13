HUAWEI, giyilebilir teknolojik ürünler kategorisinde geçtiğimiz aylardan itibaren Türkiye’de birinci sıraya oturdu. Bunun en büyük katkısını da akıllı saatleriyle gerçekleşirmiş oldu. İnceleme konumuz olan HUAWEI Watch Fit 2 modeli ise Watch GT 3 Pro serisiyle birlikte tanıtılmıştı. Önceki seriye oranla birçok geliştirmeye sahip olan ve artık tam anlamıyla “akıllı saat” olan Watch Fit 2‘ye yakından bakıyoruz.

HUAWEI,Watch Fit 2 modeliyle aslında bileğinde ağırlık yapmasını istemeyen, her bildirimi rahatlıkla gösterebilen, bluetooth bağlantısı sayesinde telefon görüşmesi yapabilen ve kısa mesajlar gönderebilen bir akıllı saat arayanları hedef alıyor.

HUAWEI Watch Fit 2’nin tasarımına göz atacak olursak ilk dikkat çeken nokta rahat bir kullanım formu sunması. 46 x 33.5 x 10.8 mm boyutunda, üç farklı model olarak satın alınabilen akıllı saat; Active Edition (plastik kordon), Classic Edition (deri kordon) ve Elegant Edition (metal kordon) seçenekleri sunuyor. Sadece 26 gram (Classic ve Elegant versiyonları 30 gram) ağırlıkta olması, hafifliği ön planda tutanlar için bu saat satın alma kararları arasında önemli yer ediniyor.

HUAWEI Watch Fit 2’yi öne çıkaran özelliklerinden birisi de önceki nesle göre %18,6 daha geniş olan, 1,74 inç boyutunda 480×335 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranı. Bu boyutta sunduğu çözünürlükle birlikte 336 PPI piksel yoğunluğu verebilen ekran keskin görüntüler sunabiliyor. AMOLED ekran olmasıyla da parlaklığı güneş altında rahat bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Bununla da kalmıyor bir akıllı saati akıllı saat yapan özelliklerden tüm gün nabız, adım, yakılan kalori, SpO2, stres, HUAWEI TruSleep™ sayesinde uyku ve kadınlar için döngü takibinin kontrolünü de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Watch Fit 2 HUAWEI TruSeen™ 5 ile donatılmış. Bu da 7/24 kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı hatırlatıcıları ve egzersizler sırasında 10’dan fazla kalp atış hızı izleme türüne de erişebiliyorsunuz.

Arayüz sizlere birçok özelleştirmeye sahipken kolay kullanımı da sizlere sunabiliyor. Saatin sol tarafındaki tuş ile ekranı uyandırdıktan sonra arayüz karşınıza geliyor. Ekranı yukarıdan aşağı çektiğinizde ayarları, hoparlöre kaçan suyu boşaltma modunu, ekran açık modunu, telefonumu bul modunu, rahatsız etme modunu, alarmla birlikte kalan şarj yüzdesini ve tarihi görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarıya çektiğinizde ise akıllı saate gelen bildirimleri görüntüleyebilir ve burada gelen mesajlara cevap verebilirsiniz. Hazır olarak gelen mesajlara isterseniz HUAWEI Health uygulaması üzerinden düzenleme yaparak istediğiniz mesajı da atayabiliyorsunuz.

HUAWEI Watch Fit 2, ücretli veya ücretsiz olmak üzere birçok saat arayüzüne de sahip. Bu sayede ister klasik görünüm, ister spor görünüm veya ruh haliniz neyi yansıtıyorsa o arayüzünü akıllı saate kolayca HUAWEI Health uygulaması üzerinden uygulayabiliyorsunuz. Saatinizin hep açık kalmasını isterseniz de Watch Fit 2 Always On Display arayüzleri de sunuyor.

Bir akıllı saatin olmazsa olmazlarından birisi de spor modları ve bu modlar sayesinde egzersiz takibidir. HUAWEI Watch Fit 2, 97 farklı spor takip ve analiz moduna sahip. Bunlardan bazıları ise açık ve kapalı alanda koşu, açık ve kapalı alanda yürüyüş, açık ve kapalı alanda bisiklet, havuzda yüzme, açık denizde yüzme, ip atlama, kürek ve eliptik bisiklet olarak sayabiliriz. HUAWEI Personal Trainer ile animasyonlu egzersiz rehberi özelliğiyle öğrenebiliyorsunuz.

5ATM (50 metre) su basıncına kadar dayanıklı olan Watch Fit 2, Android 6.0 ve üzerindeki akıllı telefonlar ve iOS 9.0 sürümü üzerindeki tüm akıllı cihazlar ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca standart kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda ise 7 gün pil ömrüyle kullanıcısının her zaman bileğinde bir akıllı asistan olarak yer ediniyor.

Bağlantı olarak da Watch Fit 2, Classic ve Elegant Edition modellerinde NFC özelliği bulunuyorken Active Edition modelinde ise bu özellik bulunmuyor. Her üç versiyonda Bluetooth 5.2 ile bağlantısını sağlayabiliyor.

HUAWEI, Watch Fit 2’yi artık akıllı saat kategorisine sokarak 2.000TL – 3.000TL bandında akıllı saat arayanlar için iyi bir alternatif olmanın yanında sunduğu özelliklerle birçok akıllı saat kullanıcısının ihtiyaçlarına çok rahatlıkla cevap verecek bir ürün olduğunu söylemek hiçte zor olmuyor. Eğer Watch Fit 2’nin Active Edition modeli almak isterseniz siyah ve pembe olarak iki farklı renkte 2299 TL’ye, Classic Edition deri kordonlu modeli 2699 TL’ye ve Elegant Edition alüminyum kordonlu modelini de 2999 TL’ye satın alabiliyorsunuz.

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HUAWEI Watch Fit 2 İnceleme HUAWEI Watch Fit 2 HUAWEI,Watch Fit 2 modeliyle aslında bileğinde ağırlık yapmasını istemeyen, her bildirimi rahatlıkla gösterebilen, bluetooth bağlantısı sayesinde telefon görüşmesi yapabilen ve kısa mesajlar gönderebilen bir akıllı saat arayanları hedef alıyor. ARTILARI Ekran

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Batarya Arayüz EKSİLERİ Active modelde NFC yok