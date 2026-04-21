Teknoloji dünyasında estetik ve fonksiyonelliği harmanlayan Huawei, sevilen katlanabilir cihaz yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kullanıcılarla buluşan ve dikkatleri üzerine çeken katlanabilir model, şimdi iki yeni estetik dokunuşla tazeleniyor. Şirket, donanım özelliklerini sabit tutarken tasarımda farklılık arayanlar için Huawei Pura X modeline şık turuncu ve mor seçeneklerini eklediğini duyurdu. Peki, bu estetik güncelleme kullanıcılara neler vaat ediyor?

Huawei Pura X Modelinde Tasarım Dokunuşu

Resmi duyurusu yapılan yeni renkler, “Stylish Orange” (Şık Turuncu) ve “Stylish Purple” (Şık Mor) isimleriyle piyasaya sürüldü. Bu yeni seçenekler, mevcut olan siyah, beyaz, gri, kırmızı ve yeşil renklerin yer aldığı geniş paleti daha da zenginleştiriyor. Cihazın genel tasarım dili, önceki varyantlarda görülen çok tonlu yapısını bu modellerde de sürdürüyor.

Turuncu versiyonda çerçeve ve ön panel koyu gri bir tonda gelirken, arka kapak iki farklı turuncu tonu ve bir bej panelden oluşan üç bölümlü bir yapıya sahip. Mor versiyon ise beyaz altın rengi bir çerçeve ve ön yüzle şıklığını tamamlıyor. Bu modelin arka yüzeyinde morun üç farklı tonu kullanılarak modern bir görünüm elde edilmiş durumda.

Huawei Pura X Teknik Özellikleri ve Donanım Yapısı

Her ne kadar dış görünümde bir tazelenme olsa da Huawei Pura X donanım tarafında bir önceki neslin başarılı çizgisini koruyor. Cihazın dış kısmında 980×980 çözünürlüğe sahip 3,5 inç boyutunda bir OLED kapak ekranı bulunuyor. Telefon açıldığında ise kullanıcıları 2120×1320 çözünürlüklü ve 16:10 en-boy oranına sahip 6,3 inçlik geniş ana OLED ekran karşılıyor.

Kamera performansı konusunda iddialı olan modelde, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana kamera yer alıyor. Bu ana sensöre 40 MP ultra geniş açılı lens ve 3,5x optik zoom yapabilen 8 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 10,7 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunsa da arka kameraların kapak ekranı üzerinden özçekim için kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor.

Öne Çıkan Teknik Detaylar

Ekran: 3,5 inç dış OLED, 6,3 inç iç OLED ekran paneli.

3,5 inç dış OLED, 6,3 inç iç OLED ekran paneli. Batarya ve Şarj: 4.720 mAh batarya, 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği.

4.720 mAh batarya, 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği. Yazılım: Hongmeng OS 5 (HarmonyOS 5) işletim sistemi.

Hongmeng OS 5 (HarmonyOS 5) işletim sistemi. Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC ve uydu haberleşme desteği.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC ve uydu haberleşme desteği. Dayanıklılık: IPX8 sertifikası ile suya karşı direnç.

Fiyat ve Satış Bilgileri

Yenilenen Huawei Pura X tasarımı, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan tek bir varyantla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni renklerin fiyatı, önceki modellerle aynı kalarak 7.999 CNY (yaklaşık 1.173 dolar) olarak belirlendi. Çin pazarında Vmall üzerinden satışa çıkan cihazlar için 5 Mayıs tarihine kadar geçerli olan özel bir kampanya da mevcut.

Belirtilen tarihe kadar yapılan satın alımlarda, kaza sonucu oluşan hasarları kapsayan ve çeşitli destek hizmetlerini içeren bir yıllık Huawei Care+ paketi kullanıcılara hediye ediliyor. Donanımıyla dikkat çeken Huawei Pura X modelinin kalbinde yer alan işlemci seti hakkında ise şirket tarafından resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

IPX8 nedir?

IPX8, bir cihazın suya karşı dayanıklılık seviyesini belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu sertifikaya sahip olan cihazlar, genellikle 1,5 metre derinlikteki tatlı suda 30 dakikaya kadar su geçirmeden kalabilir.

