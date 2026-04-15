Teknoloji dünyasının dev ismi Apple, üst düzey yönetim kadrosunda kritik bir değişim yaşıyor. Şirketin son yıllarda odaklandığı en büyük alanlardan biri olan yapay zeka departmanının başındaki isim John Giannandrea, bu hafta itibarıyla görevine veda ediyor. Peki, bu ayrılık teknoloji devinin gelecek planlarını nasıl etkileyecek?

Apple yapay zeka liderliğinde değişim rüzgarları

John Giannandrea ayrılışı, aslında teknoloji kulislerinde bir süredir beklenen bir sürecin son halkasını oluşturuyor. Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre, tecrübeli yöneticinin şirketteki son günleri 15 Nisan tarihindeki hisse devriyle sınırlı. Apple bünyesine 2018 yılında Google’dan katılan Giannandrea, yapay zeka çalışmalarında kilit bir rol üstleniyordu.

Şirket içindeki nüfuzu aslında 2025 yılının Mart ayında daraltılmaya başlanmıştı. Bu kararın temelinde, Apple Intelligence platformunun çıkış döneminde beklenen etkiyi yaratamaması ve Siri üzerindeki kapsamlı güncellemelerin gecikmesi yatıyor. Apple yönetimi, yaşanan bu aksaklıkların ardından yapay zeka birimindeki sorumlulukları farklı isimlere paylaştırma kararı aldı.

Giannandrea tarafından yönetilen kritik sorumluluklar artık yazılım şefi Craig Federighi, servisler başkanı Eddy Cue ve operasyon sorumlusu Sabih Khan arasında bölüştürülmüş durumda. Bu durum, Apple içerisindeki güç dengelerinin nasıl yeniden şekillendiğini de gözler önüne seriyor. Şirketin temel yapay zeka modelleri ve test süreçleri artık bu üçlü kadronun kontrolünde ilerliyor.

Liderlik koltuğunda dar kadro hakimiyeti

Mark Gurman, bu ayrılığın nedenlerine dair dikkat çekici bir kurumsal analiz paylaşıyor. Gurman’ın ifadeleri şu şekilde: “Gerçek şu ki, Apple’ın zirvesi çok az karar vericinin olduğu küçük bir aile şirketi gibi yönetiliyor. Eğer o dar çevreye dahil değilseniz —ki oraya girmek neredeyse imkansızdır— şirkette gerçek bir değişim yaratacak kadar yetkilendirilmezsiniz.”

Sektörel beklentilere göre Giannandrea ayrıldıktan sonra muhtemelen başka bir teknoloji devine geçiş yapmayacak. Bunun yerine büyük şirketlerin yönetim kurullarında görev alması ve yeni girişimlere danışmanlık yapması bekleniyor. Apple markasının yapay zeka vizyonu ise artık tamamen iç çekirdek kadronun kontrolü altında gelişmeye devam edecek.

Teknik açıdan bakıldığında, yapay zeka departmanındaki bu liderlik değişimi, şirketin yazılım ve donanım entegrasyonunu daha sıkı tutmak istediğini gösteriyor. Özellikle büyük dil modellerinin cihaz üzerinde çalışması hedeflenirken, bu tür yönetimsel değişiklikler stratejik bir tazelenme fırsatı sunabilir.

İlginizi Çekebilir: Apple’da yaprak dökümü! Yapay zekanın başındaki isim ayrıldı!

Konuya giriş: Apple, App Store nedeniyle davalık oldu! Peki olay ne?

