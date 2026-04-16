Türkiye’de scooter sektörü için yeni bir dönem başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ, Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bu yeni kural seti ile birlikte özellikle paylaşımlı ulaşım sistemlerinde kullanılan araçların üretim süreçleri yeni bir boyut kazanıyor. Peki, yeni dönemde yerli üretim kriterleri nasıl şekillenecek?

Elektrikli scooter üretiminde yerlilik şartları ve yeni kriterler

Elektrikli scooter üreticilerinin TSE onaylı belge alabilmesi için artık kritik parçalarda yerli üretim şartını karşılaması gerekiyor. Yeni düzenleme, özellikle batarya ve motor gibi teknolojik aksamların Türkiye’de üretilmesini teşvik etmeyi hedefliyor. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu kurallar, sektördeki tüm oyuncuları yakından ilgilendiriyor. Scooter üretimi süreçlerinde artık sadece montaj değil, parça yerliliği de ön plana çıkıyor.

Yapılan değişikliğe göre yerlilik şartları üç ana grup ve yedi farklı aksam üzerinden hesaplanıyor. Üreticilerin belge alabilmesi için batarya veya şasi parçalarından en az birinin yerli olması zorunlu tutuluyor. Bu temel şartın yanına motorun yerli olması ya da diğer yardımcı bileşenlerden en az ikisinin yerli üretim belgesine sahip olması gerekiyor. Sisteme kaydedilecek her elektrikli scooter bu kriterlere göre değerlendiriliyor.

Hem bataryası hem de şasisi yerli imkanlarla üretilen modellerde ise diğer aksamlar için ek bir şart aranmıyor. Bu esneklik, üreticilerin stratejik parçalara odaklanmasını sağlıyor. Anakart, gömülü yazılım, IoT cihazı ve fren sistemi gibi bileşenler de yerlilik değerlendirmesinde üçüncü grup içinde yer alıyor. Üreticiler her aksam için ayrı yerli malı belgesi sunarak TSE’ye başvuru yapıyor.

Yapılan değişikliklerin özeti

Temel Şart: Batarya veya şasiden en az birinin yerli olması zorunlu tutuluyor.

Ek Kriterler: Batarya veya şasi şartına ek olarak motorun yerli olması veya yardımcı bileşenlerden ikisinin yerli olması gerekiyor.

Muafiyet: Hem bataryası hem şasisi yerli olan cihazlar diğer kriterlerden muaf sayılıyor.

Geçiş Süreci: Mevcut üreticilere yeni sisteme uyum sağlamaları için 1 Temmuz 2026 tarihine kadar süre tanınıyor.

Uygulama Alanı: 1 Temmuz'dan itibaren U-Net sistemine işlenecek tüm yeni araçlarda bu şartlar aranıyor.

Yeni kuralların özellikle Martı ve BinBin gibi paylaşım odaklı elektrikli scooter operasyonu yürüten firmaları doğrudan etkilemesi bekleniyor. Filolarda kullanılan araçların belirli bir oranda yerli olması zorunluluğu, bu şirketleri yerli üreticilere yönlendiriyor. Bireysel kullanım için üretilen ürünler mevcut durumda yeni yükümlülükler kapsamına girmiyor. Ancak ticari amaçla sisteme kaydedilecek araçlarda yeni standartlara uyum öncelik taşıyor.

Mevcut üreticilere tanınan iki yıllık geçiş süreci, pazarın bu değişime yumuşak bir şekilde adapte olmasını amaçlıyor. Elektrikli scooter sektörü, bu düzenleme ile birlikte sadece bir ithalat pazarı olmaktan çıkıp yerli teknoloji geliştirilen bir alana dönüşme potansiyeli gösteriyor. Bakanlığın bu hamlesi, batarya ve motor gibi kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

U-Net nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen, taşımacılık faaliyetlerinin ve araç envanterlerinin elektronik ortamda merkezi olarak takip edilmesini sağlayan veri sistemidir.

