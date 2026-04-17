Simülasyon dünyasının en çok sevilen ve yıllardır popülerliğini koruyan yapımı Euro Truck Simulator 2 için beklenen müjdeli haber geldi. Geliştirici koltuğunda oturan SCS Software, bir süredir çeşitli ipuçlarıyla sinyallerini verdiği yeni harita genişlemesini resmen paylaştı. Türkiye’nin Avrupa yakasından sonra Anadolu topraklarını da oyuna dahil edecek olan bu adım, Türk oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Soul of Anatolia ismiyle duyurulan bu yeni paket oyunculara neler sunacak?

Euro Truck Simulator 2 Türkiye DLC’si için yayınlanan ilk ön gösterim videosu, Anadolu’nun benzersiz atmosferini ve yollarını dijital dünyaya taşıyor. Soul of Anatolia adını taşıyan bu içerik, oyunun halihazırdaki devasa haritasını doğuya doğru önemli ölçüde genişletiyor. Geliştirici ekip, bu yeni genişleme ile sadece bir yol ağı değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel dokusunu ve simgeleşmiş mimari yapılarını da oyuna eklemeyi hedefliyor.

Daha önce yayınlanan ‘Road to the Black Sea’ paketiyle İstanbul’un Avrupa yakası ve Trakya bölgesi Euro Truck Simulator 2 evrenine dahil edilmişti. Ancak oyuncular, Anadolu’nun derinliklerine inmek ve köprüleri geçerek Asya kıtasında yol almak için uzun süredir bekliyordu. SCS Software, yeni duyurusuyla bu beklentileri gerçeğe dönüştürmek adına ilk resmi adımını attı.

Soul of Anatolia paketi, teknik açıdan da oyunun geldiği son noktayı temsil ediyor. Geliştiriciler, son yıllarda yayınladıkları DLC paketlerinde kullandıkları yüksek çözünürlüklü kaplamaları ve geliştirilmiş aydınlatma teknolojilerini bu pakette de uyguluyor. Bu durum, özellikle Anadolu’nun kırsal bölgelerindeki bitki örtüsünün ve şehir merkezlerindeki detayların çok daha gerçekçi görünmesi imkanını sağlıyor.

Kullanıcı deneyimi açısından bakıldığında, Euro Truck Simulator 2 Türkiye DLC’si sadece yeni yollar değil, aynı zamanda yeni lojistik merkezler ve yerel şirketler de getiriyor. Türkiye’nin sanayi bölgelerinden limanlarına, tarım arazilerinden tarihi şehir merkezlerine kadar pek çok nokta oyunun ekonomisine dahil oluyor. Bu çeşitlilik, oyuncuların Türkiye rotalarında çok daha farklı yükler taşımasına olanak tanıyor.

Resmi duyuru videosunda yer alan görüntüler, Türkiye’nin ikonik otoyol yapılarını ve dinlenme tesislerini de selamlıyor. Özellikle Türk kamyon şoförlerinin aşina olduğu yol ayrımları, tabela tasarımları ve manzara noktaları, Soul of Anatolia içeriğinin ne kadar detaylı hazırlandığını kanıtlıyor. SCS Software ekibi, bu paketin geliştirme sürecinde Türkiye’deki gerçek referans noktalarını titizlikle incelediklerini vurguluyor.

Oyunun Türkiye topluluğu, bu duyurunun ardından sosyal mecralarda ve forumlarda heyecanını dile getirmeye başladı. Euro Truck Simulator 2 dünyasında kendi ülkelerinin yollarını görmek, yerli oyuncular için aidiyet hissini kuvvetlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Henüz kesin bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da geliştirme sürecinin hızla devam ettiği biliniyor.

Soul of Anatolia paketi ile gelmesi beklenen şehirler

İstanbul (Anadolu Yakası): Şehrin iki kıtayı birleştiren ana arterleri ve lojistik noktaları.

Şehrin iki kıtayı birleştiren ana arterleri ve lojistik noktaları. Ankara: Türkiye’nin başkenti ve merkezi ulaşım ağı.

Türkiye’nin başkenti ve merkezi ulaşım ağı. İzmir: Ege Bölgesi’nin en önemli liman ve ticaret şehri.

Ege Bölgesi’nin en önemli liman ve ticaret şehri. Bursa: Otomotiv sanayisinin merkezi ve stratejik geçiş yolları.

Otomotiv sanayisinin merkezi ve stratejik geçiş yolları. Kocaeli ve Sakarya: Sanayinin kalbi ve yoğun kamyon trafiğinin olduğu bölgeler.

Sanayinin kalbi ve yoğun kamyon trafiğinin olduğu bölgeler. Bolu: Eşsiz manzaralı dağ yolları ve meşhur tünel geçişi.

