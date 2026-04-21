Teknoloji devi Apple, yazılım güncellemeleriyle cihaz ekosistemini her geçen gün daha verimli hale getirmeye devam ediyor. Şu anda beta aşamasında olan iPadOS 26.5 sürümü, ilk bakışta fark edilmeyen ancak günlük kullanımı kökten değiştiren önemli bir iyileştirmeyle geliyor. Özellikle Magic Keyboard, Magic Trackpad ve Magic Mouse gibi aksesuarları kullanan kullanıcılar için bu gelişme, bağlantı karmaşasını sona erdirecek nitelikte. Peki, Apple’ın bu gizli güncellemesi kullanıcı deneyimine tam olarak nasıl yansıyacak?

iPadOS 26.5 ve Aksesuar Bağlantısında Yeni Dönem

iPadOS 26.5 beta 1 sürümünde Aaron Perris tarafından keşfedilen bu yeni özellik, “Magic” markalı Apple aksesuarlarının cihazlarla olan etkileşimini çok daha akıllı hale getiriyor. Mevcut sistemde bir Magic Keyboard veya Magic Mouse cihazınızı USB-C üzerinden iPad veya iPhone’a bağladığınızda anında bir kablolu bağlantı kuruluyor. Ancak bu noktada önemli bir kısıtlama bulunuyordu: Kabloyu çıkardığınız anda bağlantı tamamen kopuyor ve aksesuarı kablosuz kullanmak için manuel bir eşleştirme süreci gerekiyordu.

Yeni iPadOS sürümü ile birlikte bu durum tarih oluyor. Artık USB-C kablosuyla yapılan ilk fiziksel bağlantı, arka planda otomatik bir Bluetooth eşleştirmesini de tetikliyor. Bu sayede kabloyu çıkardığınız anda cihaz ve aksesuar arasındaki iletişim kopmuyor; aksine kesintisiz bir şekilde kablosuz modda çalışmaya devam ediyor. Bu davranış, Apple’ın Mac bilgisayarlarında yıllardır sunduğu konforlu deneyimin artık mobil tarafa da tamamen entegre edildiğini gösteriyor.

Kullanıcı Deneyimi ve Olası Senaryolar

Bu yenilik her ne kadar büyük bir kolaylık sağlasa da bazı özel durumlarda dikkatli olunması gerekebilir. Özellikle Magic Keyboard klavyesini hem Mac hem de iPad ile ortaklaşa kullanan kullanıcılar için küçük bir karışıklık yaşanabilir. Eğer klavyeniz Mac ile eşleşmiş durumdayken iPadOS 26.5 yüklü bir tablete sadece şarj için USB-C üzerinden bağlarsanız, tablet otomatik olarak Bluetooth bağlantısını kendi üzerine çekebilir. Bu durumun önüne geçmek için Apple’ın nihai sürümde bir onay mekanizması ekleyip eklemeyeceği merak ediliyor.

Özellikle profesyonel iş akışlarında iPad kullananlar için bu değişim, kurulum sürelerini saniyelere indirecek bir doping niteliği taşıyor. Kabloyu tak, eşleştirme otomatik tamamlansın ve kabloyu çekip hemen çalışmaya başla prensibi, Apple ekosisteminin imza özelliklerinden biri olmaya aday görünüyor.

Bu yazılım gelişmesinin yanı sıra, kullanıcıların aksesuar ekosistemindeki güncel fiyatlar ve seçenekler de dikkat çekiyor. İşte şu an öne çıkan bazı ürünler:

AirPods Pro 3: 249 dolardan 199 dolara inen fiyatıyla dikkat çekiyor.

249 dolardan 199 dolara inen fiyatıyla dikkat çekiyor. Apple Pencil Pro: 129 dolar yerine şu an 99 dolar bandında.

129 dolar yerine şu an 99 dolar bandında. Hızlı Şarj Çözümleri: Kesintisiz enerji için 100W USB-C güç adaptörü öneriliyor.

Kesintisiz enerji için 100W USB-C güç adaptörü öneriliyor. Koruma ve Menzil: Tomtoc tablet kılıfları ve 3 metrelik Baseus USB-C kabloları kullanıcıların favorileri arasında.

Apple’ın gelecek vizyonu sadece bu güncellemeyle sınırlı değil. Sızıntılar, iOS 27 ile birlikte Siri’nin tasarımının tamamen değişeceğini ve ana ekran düzenlemelerinin çok daha esnek bir yapıya kavuşacağını gösteriyor. iPadOS 26.5 ile gelen bu aksesuar iyileştirmesi, aslında gelecekteki çok daha büyük entegrasyon adımlarının bir habercisi olarak değerlendiriliyor.

Magic Aksesuarlar nedir?

Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad; Apple tarafından geliştirilen, şarj edilebilir pilli ve kablosuz bağlantı odaklı çevre birimleridir. Bu aksesuarlar, Apple cihazlarıyla hızlı eşleşme ve özel parmak hareketlerini (multi-touch) destekleme gibi avantajlar sunar.

İlginizi Çekebilir: iPadOS 26 resmen çıktı! Özellikleri neler, nasıl yüklenir?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aksesuarların USB-C üzerinden otomatik Bluetooth eşleşmesi yapması iş akışınızı hızlandırır mı?