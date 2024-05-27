Serinin en yüksek fiyatlı ve kamera tarafında da daha yetenekli olan modeli HUAWEI Pura70 Ultra, DXOMARK’ın zirvesine yer alıyor. İleri geri hareket eden kamerası, bir inçlik Sony IMX 989 sensörü, yetenekli periskop kamerası ve geniş açı kamerası bulunuyor. Video tarafında da kendini geliştiren HUAWEI Pura70 Ultrayine kamera yetenekleriyle büyük beğeni topladı. Eren çektiğii fotoğraf ve videoları bu videoda derledi.

Peki siz çekilen fotoğraflar ve videolar hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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