Huawei’nin yeni serisi Pura kendini ilk günden ispat etmeyi başardı. Huawei Pura 70 Ultra DxOMark testinden aldığı puan ile rakiplerine adeta fark attı. DxOMark’ın zirve listesinde ikinci ile arasındaki farkı 7’ye çıkaran Huawei, bu rekoru sonuna kadar hak etti desek yalan olmaz. Kamera sistemi konusunda rakiplerinin önünde olan Huawei, yeni canavarı ile DxOMark testinden tam 163 puan almayı başardı.

İçindekiler Huawei Pura 70 Ultra DxOMark puanı ile rekor kırdı

Huawei Pura 70 Ultra DxOMark puanı ile rekor kırdı

DxOMark testinde genellikle zirve 1-2 puan arasında hatta bazen başa baş olarak ilerliyordu. Bundan sıkılan Huawei farkı 7 puana çıkararak büyük bir başarıya imza attı. DxOMark bu canavarın kamerasını şöyle yorumluyor;

Bugüne kadar sınıfının en iyisi mobil fotoğrafçılık deneyimi sunan çok yönlü kamera

Dış mekanda, iç mekanda veya düşük ışıkta her türlü fotoğraf çekme durumu ve aydınlatma koşulu için uygun

Pozlama, renk, otomatik odaklama gibi önemli fotoğraf alanlarında sürekli olarak mükemmel görüntü kalitesi performansı

Tüm yakınlaştırma aralıklarında olağanüstü görüntü sonuçları sunan, sınıfının en iyisi fotoğraf yakınlaştırma deneyimi

Anı yeterince yakalarken, tek bir kişiden bir gruba kadar mükemmel portre resimleri çekmek için değişken diyafram açıklığıyla birlikte hızlı ve doğru otomatik odaklama

Doğru konu izolasyonu ile portrelerde doğal ve pürüzsüz bulanıklık efekti

Mükemmel yakın çekim ve makro performansları sayesinde keskin ve ayrıntılı görüntüler elde edilir

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Ultra modelinde yer alan 1 inçlik, 50 megapiksel kamera sensörüne sahip ve dahili olarak genişleyebilen ve büzülebilen, mekanik olarak dönen bir teleskopik merceği barındırıyor. Şirket, bu merceğin en az 300.000 kez genişleyip daralabileceğini iddia ediyor ve hatta 300 km/saat hızlarda bile net görüntüler elde edebileceğinizi söylüyor.

Ana kamera, f/1,6 ila f/4,0 arasında değişen diyafram açıklığını desteklerken sensör kaydırmalı sarsıntı önleme teknolojisiyle daha dengeli çekimler sağlıyor. Bunun yanı sıra, 40 megapiksel ultra geniş lens ve OIS özellikli 50 megapiksel telefoto makro kamera da bulunuyor.