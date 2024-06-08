HUAWEI Pura 70 Ultra ile iPhone 15 Pro Max karşı karşıya! Peki galibi kim?

İlginizi çekebilir; TAM BİR OYUN CANAVARI! | REDMAGIC 9 Pro İnceleme

Not: Bu videoda yer alan HUAWEI Pura 70 Ultra modeli telefon, inceleme örneği olarak Huawei Mobile Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

Bu videomuzda devlerin kapışmasıyla karşınızdayız. Uzun süredir iPhone 15 Pro Max modelini kullanan Eren, inceleme için gelen HUAWEI Pura 70 Ultra modelini de geldiği günden beri kullanıyor. Kamera noktasında DXOMARK lideri olan HUAWEI Pura 70 Ultra ile Apple’ın en gelişmiş akıllı telefonu iPhone 15 Pro Max’i hem performans hem kamera hem kullanım hem de fiyat bazında değerlendirerek size oldukça güzel bir video hazırladı.

Siz olsanız hangi telefonu tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın!

HUAWEI Pura70 Ultra Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 226 gram

Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit

Kamera: 50 MP (1 inç, F1.6~F4.0) +40MP ultra geniş açı (F2.2) +50M Ultra Spotlight makro (F2.1, OIS) – 3,5x

optik zoom ve 100x dijital zoom

Ön kamera: 13MP

İşlemci: Kirin 9010

RAM/Depolama: 16GB RAM / 1TB depolama

Batarya: 5200mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2

iPhone 15 Pro Max özellikleri