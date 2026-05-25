Samsung, 2nm GAA (Gate-All-Around) teknolojisine sahip ilk işlemcisi olan Exynos 2600 ile önemli bir adım atmıştı. Şimdi ise tüm kaynaklarını, 2027’nin başlarında Galaxy S27 serisiyle birlikte tanıtılması planlanan Exynos 2700 üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Rakip firmalar için bir önceki nesil işlemci göz ardı edilebilir bir deneme olarak görülse de, yeni yonga seti Qualcomm ve TSMC gibi endüstri devlerini endişelendirecek bir sinyal gönderiyor. Peki, Exynos 2700 akıllı telefon pazarında rekabetin yönünü nasıl değiştirebilir?

Exynos 2700 ile pazar payı savaşı kızışıyor

Gelişmiş 2nm üretim süreçlerinin maliyetleri ve artan DRAM fiyatları, akıllı telefon üreticilerinin kar marjlarını ciddi oranda baskı altına alıyor. Samsung, kendi döküm tesislerini kullanarak bu maliyet baskısından kurtulmayı hedefliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro gibi işlemcilerin birim başına 300 doları aşan maliyetleri, Samsung’u kendi çözümlerine yönlendiriyor. Raporlara göre şirket, gelecek yılki Galaxy S27 sevkiyatlarının yüzde 50’sinde kendi işlemcisini kullanmayı planlıyor.

Bu oran, Galaxy S26 serisinde yüzde 25 seviyesinde kalan Exynos 2600 kullanımına kıyasla büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Qualcomm tarafı için bu, mobil pazarında ciddi bir gelir kaybı riski taşıyor. Exynos 2700‘ün rakibinden daha hızlı olması bile gerekmiyor; daha verimli bir silikon tasarımı, Samsung’un marka itibarını tazelemek için yeterli görülebilir.

Verimlilik ve üretim eşikleri

TSMC’nin yarı iletken pazarındaki hakimiyeti, gelişmiş düğümlere yapılan yatırımlara ve yüksek verimliliğe (yield) dayanıyor. Samsung için ise en büyük engel, her zaman bu verimlilik oranlarını artırmak oldu. İlk 2nm GAA üretimini başlatan firma olmasına rağmen, Samsung’un verimlilik oranlarının henüz yüzde 60 seviyesini aşamadığı belirtiliyor. Müşterilerin TSMC’den vazgeçip Samsung’a yönelmesi için bu rakamın en az yüzde 70 seviyesine çıkması gerektiği ifade ediliyor.

AI odaklı talepler nedeniyle TSMC wafers üretim hatlarında yoğunluk yaşanırken, Samsung henüz güvenilir bir alternatif olarak tam anlamıyla kabul görmüş değil. Şirket, Exynos 2800 modelini de 2nm sürecinde tutarak, yeni üretim süreçlerine geçişten ziyade mevcut 2nm düğümünün optimizasyonuna odaklanmak istiyor. Erken test sonuçları, Samsung’un yarı iletken departmanının pazar payını geri kazanmak için kararlı olduğunu gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Qualcomm yeni Snapdragon stratejisini belirliyor! Amiral gemisi işlemci sayısı neden artıyor?

İlginizi Çekebilir: Samsung Exynos 2700 işlemcisi yolda! Samsung S27 işlemcisi testleri başladı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung, yeni Exynos 2700 işlemcisiyle TSMC ve Qualcomm’un hakimiyetini gerçekten sarsabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!