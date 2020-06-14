Huawei P40 Lite E kutusundan çıkıyor!

Huawei P40 Lite E kutu açılışı ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Huawei, geçtiğimiz ay P40 Lite modelini piyasaya sürmüştü. Yüksek performanslı modelin şimdi de daha ekonomik versiyonu satışa çıktı.

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Huawei P40 Lite E teknik özellikleri

Huawei P40 Lite E modeli, gücünü Kirin 710F mimarisinden alıyor. Bu mimari 12nm üretim teknolojisiyle üretiliyor. Açıkçası Honor ve Huawei cephesinde çok fazla telefonda kullanıldığını gördüğümüz bir işlemci. Keşke daha güncel bir işlemci kullanılsaymış.

Telefonumuzda 4G RAM ve 64 GB depolama kapasitesi bulunurken, renk seçeneklerimiz ise “Gece Yarısı Siyahı ve Aurora (Şafak) Mavisi” olarak geçiyor.

Ekran tarafında HD+ çözünürlük sunan, 6.39 inç boyutlarında IPS bir panel tercih edilmiş. Aynı zamanda ekran üzerinde, Samsung cihazlarla benzeşen kamera deliği sistemi de kullanılmış durumda.

Bataryamız 4.000 mAh, ama hızlı şarj cihazımız ve Type-C girişimiz P40 Lite E modelinde yer almıyor. 10W şarj aleti üzerinden cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Umarız ki 4.000 mAh’lik bataryaya göre şarj süreleri çok uzun değildir.

P40 Lite E kamera özellikleri

48 MP, f/1.8, 27mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.4, (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm

2 MP, f/2.4, (derinlik)

Peki fiyatı ne? Kaç paraya alabiliriz?

Şu anda cihazımızın, Hepsiburada üzerinde, siyah rengi 2.899 TL iken Mavi rengi 3.199 TL’ye satışta. Sadece 64GB’lık depolama seçeneği sunan cihazımızın fiyatı, piyasa şartlarına göre biraz pahallı geldi. İlerleyen günler veya haftalarda bu durum değişebilir.