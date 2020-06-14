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Huawei P40 Lite E kutusundan çıkıyor!
Huawei P40 Lite E kutu açılışı ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Huawei, geçtiğimiz ay P40 Lite modelini piyasaya sürmüştü. Yüksek performanslı modelin şimdi de daha ekonomik versiyonu satışa çıktı.
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Huawei P40 Lite E teknik özellikleri
Huawei P40 Lite E modeli, gücünü Kirin 710F mimarisinden alıyor. Bu mimari 12nm üretim teknolojisiyle üretiliyor. Açıkçası Honor ve Huawei cephesinde çok fazla telefonda kullanıldığını gördüğümüz bir işlemci. Keşke daha güncel bir işlemci kullanılsaymış.
Telefonumuzda 4G RAM ve 64 GB depolama kapasitesi bulunurken, renk seçeneklerimiz ise “Gece Yarısı Siyahı ve Aurora (Şafak) Mavisi” olarak geçiyor.
Ekran tarafında HD+ çözünürlük sunan, 6.39 inç boyutlarında IPS bir panel tercih edilmiş. Aynı zamanda ekran üzerinde, Samsung cihazlarla benzeşen kamera deliği sistemi de kullanılmış durumda.
Bataryamız 4.000 mAh, ama hızlı şarj cihazımız ve Type-C girişimiz P40 Lite E modelinde yer almıyor. 10W şarj aleti üzerinden cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Umarız ki 4.000 mAh’lik bataryaya göre şarj süreleri çok uzun değildir.
P40 Lite E kamera özellikleri
48 MP, f/1.8, 27mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.4, (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Peki fiyatı ne? Kaç paraya alabiliriz?
Şu anda cihazımızın, Hepsiburada üzerinde, siyah rengi 2.899 TL iken Mavi rengi 3.199 TL’ye satışta. Sadece 64GB’lık depolama seçeneği sunan cihazımızın fiyatı, piyasa şartlarına göre biraz pahallı geldi. İlerleyen günler veya haftalarda bu durum değişebilir.
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Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro – Pil Düellosu
Pil Düellosu serimizde şimdi de Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşı karşıya geliyor. Bakalım hangi telefonun pil performansı daha iyi?
Kanalımızda yayınlanan tüm “Pil Düellosu” videolarına https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYw4vXSkZHhmRfCC8C0BQXVa5rxD6h1B adresinden ulaşabilirsiniz.
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Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyoruz? | Soru Plus #2
Soru Plus serisinin ikinci bölümü ile karşınızdayız. Bu hafta da sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorduğunuz soruları yanıtladık. Bakalım ofisimiz, sorduğunuz sorulara nasıl cevaplar vermiş? Hep birlikte görelim.
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Soru Plus #2 zaman çizelgesi
0:00 Giriş anonsu
0:49 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Doğuş)
3:00 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Mert)
04:17 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Aydoğan)
06:18 arda.4008: pc toplama gelecek mi gelsin :D.
06:23 ilgazert: Her oyunu açacak ve güzel fps göstericek.
8:00 emreayik456 Amd nin 3000xt işlemcilerini nasıl buldunuz? Gerekli miydi?
10:07 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Ersin)
11:52 kaangla: meizu 16xs incelemesi gelecekmi ersin ağabeyyy?
12:10 muhammed_emin_akbas: Telefon fiyatları malum çok yükseldi. Telefon almak için ne kadar beklemeliyiz? Ya da beklemeli miyiz?
14:02 levent_orgun Dijital para ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Kaç yıl içinde cafede restorantta kullanıma başlarız?
15:45 isbirerol: Dünyanın şuanki durumunu biliyoruz? Sizce ne zamandan sonra döviz düşer, düşme ihtimali var mı?
17:55 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Aslı)
19:15 Bitiş anonsu
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Gcam vs. Orijinal kamera: Xiaomi Mi 10 5G
Xiaomi Mi 10 5G, Gcam serimizin bu haftaki konuğu olacak. Bakalım, firmanın amiral gemisi modeli, Gcam ile nasıl bir performans sergileyecek?
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Xiaomi Mi 10 5G cihazına nasıl Gcam kurulur?
Öncelikle aşağıda paylaştığım “Gcam versiyonunu” indirmeniz gerekmektedir. (Vermiş olduğum Gcam versiyonu kullanıcılar tarafından Mi 10 cihazında tavsiye edilen bir sürümdür.) APK kurulum aşamaları ile devam edip Gcam’in telefonunuzdaki kurulumunu tamamlıyorsunuz.
Xiaomi Mi 10 5G’ye Gcam konfigürasyon dosyaları nasıl kurulur?
Aşağıda vermiş olduğum Telegram grubundan, .XML uzantılı dosyaları indirin ve telefonunuzda bulunan dosya yöneticisine girin. (Bizim kullandığımız .XML dosyası “Burial_7.3-beta4_Dennis_Note10edition_tc” olarak geçmektedir.)
Dosya yöneticisinde ana dizine “Gcam/Configs7” dosyasını oluşturun.
Daha sonrasında ise Telegram XML grubundan istediğiniz konfigürasyon dosyasını indirin.
İndirmiş olduğunuz konfigürasyon dosyasını, ana dizinde açmış olduğunuz klasörün içine gönderin. Gcam uygulamasını açın ve “Çekim tuşu”nun sağ tarafındaki boşluğa iki kez basarak XML ekleme ekranını çalıştırın.
Buradaki ekranda, “Configs7” dizini içerisine atmış olduğunuz XML dosyasının görülmesi gerekmektedir.
Görünüyorsa eğer, dosyayı seçip “Restore” demeniz gerekiyor. “Restore” işlemini de tamamladıktan sonra, daha keyifli fotoğraflar çekebilirsiniz :).
Dipnot: Gece modunda bulunan “Astronomi Fotoğrafçılığı” modu için fotoğraf çekemedim maalesef. Astronomi Fotoğrafçılığı çekimlerinin düzgün gözükmesi için havanın bulutsuz olması gerekiyor.
Mi 10 Gcam Telegram Grubu: https://t.me/gcamMI10
Mi 10 Gcam Tavsiye Edilen Gcam Versiyonu: https://hwp.to/Gcam
Mi 10’da Kullandığımız Konfigürasyon Dosyası: https://hwp.to/GcamConfig