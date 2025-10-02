Mobil takip teknolojilerinde Türkiye’nin öncü markası Arvento, bu yıl da açık deniz balıkçılığının iki büyük organizasyonuna teknoloji sponsoru olarak imza attı: Tuna Masters Teos ve Alaçatı Turnuvaları ile Bluefin Çeşme Sportif Balıkçılık Turnuvası.

11-14 Eylül’de Teos Marina’da, 18-21 Eylül’de Alaçatı Marina’da düzenlenen Tuna Masters Turnuvalarında 60’tan fazla tekne gün doğumuyla birlikte açık denizlere açıldı. Aynı ay içinde, 25-28 Eylül tarihlerinde Çeşme Marina’da gerçekleşen Bluefin Çeşme Sportif Balıkçılık Turnuvası onlarca tekne dev balıkların peşine düştü.

Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel balıkçılar, en büyük balığı yakalamak için mücadele ederken teknik bilgi, denizcilik becerisi ve stratejik yeteneklerini sergiledi. Arvento’nun gelişmiş takip sistemleri sayesinde her tekne anlık olarak izlendi; güzergâh dışı hareketler hassasiyetle tespit edilerek yarışın adil ve şeffaf biçimde ilerlemesi sağlandı. Deniz tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bu mücadele, sporun doğasıyla teknolojinin gücünü aynı platformda buluşturdu.

Denizde Adil Rekabetin Güvencesi: Arvento Takip Sistemleri

Arvento, ürün portföyünde tekne sahiplerine farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli takip çözümleri sunuyor. Arvento Tekne Takip Cihazı, zorlu deniz koşullarında bile üstün performans sağlayan, dünyanın en ileri koruma standardı IP-69K sertifikasına sahip yapısıyla öne çıkıyor. Suya ve toza karşı tam koruma, darbe ve şok dayanımı, alev almayan gövde, yüksek sıcaklıklara karşı direnç, 1-3 yıl arasında kendi bataryasıyla çalışma imkânı ve montaj gerektirmeyen yapısıyla tekne sahipleri tarafından tercih ediliyor.

Arvento’nun geliştirdiği bu ileri teknoloji takip sistemleri sayesinde yarışma bölgesinin koordinatları belirlendi, GNSS uydu teknolojisi ile yarışmacıların güzergâh dışına çıkıp çıkmadığı anlık ve noktasal olarak takip edildi. Böylece kurallara uygun, adil ve şeffaf bir yarış ortamı sağlandı. Hakemler, anlık harita görüntüleri üzerinden geniş avlanma bölgesinde yarışın seyrini detaylı şekilde izleyerek olası ihlalleri tespit edebildi ve gerektiğinde yarışçıların yönlendirilmesini kolayca gerçekleştirdi.

Montaj veya elektrik bağlantısı gerektirmeyen, uzun pil ömrüne sahip donanımlar hem yarışmacılar hem de hakemler için büyük kolaylık sundu. Arvento, gelişmiş takip teknolojileriyle balıkçılık sporunun heyecanını en üst seviyeye taşırken, sunduğu çözümlerle yarışların adil, güvenilir ve keyifli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağladı.

“Sporun doğasına saygı, rekabete şeffaflık getiriyoruz”