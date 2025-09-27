Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yusuf Nas, siber güvenlik dünyasında dikkat çeken büyük bir başarıya imza attı. Genç siber güvenlik araştırmacısı, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) güvenlik açıklarını tespit etmeye yönelik düzenlediği uluslararası etkinliğe katılım gösterdi. Yaklaşık iki ay süren yoğun ve titiz çalışması neticesinde ise NASA‘nın kritik kullanıcı giriş sistemlerinde önemli bir güvenlik zafiyeti keşfetti. Söz konusu zafiyet, Türkiye’nin teknoloji ve siber güvenlik alanındaki yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Türkiye’nin NASA Onur Listesindeki Yükselen Yıldızı: Yusuf Nas

Yusuf Nas’ın bulduğu ve “Zero Click Account Takeover” olarak adlandırılan bu tehlikeli zafiyet türü, adından da anlaşılacağı gibi, kurbanın hiçbir işlem yapmasına, hatta herhangi bir bağlantıya tıklamasına gerek kalmadan yalnızca e-posta adresi ile hesaba tam erişim imkanı tanıyordu. Bu, sıradan bir güvenlik açığının ötesinde, kritik seviye olarak nitelendirilen bir siber tehdit anlamına geliyordu.

NASA, genç öğrencinin hazırladığı ayrıntılı ve kapsamlı raporu ivedilikle değerlendirerek söz konusu açığı derhal kapattı. Kurum, bu önemli keşiften dolayı Nas’a resmi bir “Takdir Mektubu” göndererek teşekkür etti ve adının “NASA Onur Listesi“ne yazılacağını da resmi olarak bildirdi. Bu gelişme, Türk siber güvenlik uzmanlarının uluslararası alandaki başarısını taçlandırdı.

NASA‘nın güvenlik zafiyetini tespit eden Nas, çalışmalarının web güvenliği ve “bug bounty” (hata avcılığı) alanlarına odaklandığını ifade etti. Bu önemli başarının, küçüklüğünden beri kurduğu büyük bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu belirtti. Yaz tatilini dinlenmek yerine NASA uzmanlarına raporlar hazırlayarak ve ek bilgiler sunarak geçiren Nas, sistem güvenliği konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi.

Genç araştırmacının gelecek hedefleri arasında ise yapay zekâ, Web3 sistemleri ve kriptoloji güvenliği gibi geleceğin teknoloji alanlarında uzmanlaşmak bulunuyor. Bu vizyon, Türkiye’nin siber güvenlik ekosistemine yapacağı katkıların habercisi niteliğinde.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de Yusuf Nas‘ın başarısının ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Nas’ın bu üst düzey teknoloji kurumunda ortaya koyduğu başarı, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Türk gençlerinin uluslararası siber güvenlik arenasındaki potansiyelini gözler önüne seren ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

Bu tür teknoloji başarıları, Türkiye’nin bilişim ve güvenlik sektörlerindeki itibarını artırıyor ve yeni nesil uzmanlara yol gösteriyor. NASA ile kurulan bu bağ, bilgi güvenliği alanında uluslararası iş birliklerinin önemini de bir kez daha kanıtladı.

İlginizi Çekebilir: Mubadala elindeki Getir hisselerini satacak

Siz NASA hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.