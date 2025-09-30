Samsung kullanıcıları, One UI 8.5 güncellemesini sabırsızlıkla bekliyor. Peki bu yeni arayüz, Galaxy telefonlarda günlük deneyimi nasıl değiştirecek? Menülerde yapılan tasarım değişiklikleri ve yeni özellikler kullanıcılar için ne kadar işlevsel olacak?

One UI 8.5 ilginç bir özellikle geliyor!

One UI 8.5 sızıntıları, Samsung’un arayüzünde dikkat çekici tasarım güncellemelerini ortaya koyuyor. Ayarlar menüsündeki başlıklar kaldırılmış, kutulara drop shadow efektleri eklenmiş ve arama çubuğu ekranın alt kısmına taşınmış. Ancak esas yenilik, bağlantı yönetimiyle ilgili: “Switch to mobile data with AI” menüsü sayesinde telefon, Wi-Fi sinyalinin zayıf olduğu durumları algılayıp otomatik olarak mobil veri ile geçiş yapabilecek.

Buna ek olarak Intelligent Network Switch özelliği, kullanıcının hareket rotası boyunca Wi-Fi handover geçmişini analiz ederek, en verimli bağlantıya geçişi sağlıyor. Intelligent Link Assessment ile cihaz, Wi-Fi bağlantı kalitesini öğreniyor ve gerektiğinde otomatik olarak mobil veriye geçiyor. Bu, yapay zekanın günlük kullanımda zaman kazandıracak şekilde devreye girmesi anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 FE güncelleme aldı! Neler değişti?

Yeni One UI 8.5 tasarımı, görsel açıdan daha modern ve işlevsel bir deneyim sunuyor. Özellikle arama çubuğunun ekran altına taşınması ve menü başlıklarının sadeleşmesi, büyük ekranlı Galaxy telefonlarda tek elle kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca drop shadow efektleri, içerik kutularını daha belirgin ve okunabilir hale getiriyor. Bu tasarım yenilikleri, kullanıcıların günlük etkileşimini daha hızlı ve verimli hâle getiriyor.

Bağlantı yönetimi açısından ise One UI, AI tabanlı akıllı geçiş özellikleriyle öne çıkıyor. Telefon, Wi-Fi sinyalinin zayıf olduğu anları algılıyor, mobil veri ile geçiş yapıyor ve kullanıcı müdahalesine gerek bırakmıyor. Bu sayede cihazlar hem daha stabil bir internet deneyimi sunuyor hem de pil ömrü optimizasyonuna katkı sağlıyor. Yapay zekanın bu akıllı işlevi, özellikle yoğun şehir yaşamında ve hareket hâlindeyken büyük avantaj sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni One UI özelliklerinin Galaxy telefon deneyiminizdeki etkisi sizce ne olacak? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!