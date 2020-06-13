Huawei, Samsung’dan 5G işlemci satın alabilir!

ABD hükümeti, Huawei için uygulanan kısıtlamaları biraz daha ağırlaştırarak 1 yıl daha uzattı. Şirket işlemci temininde sorun yaşamamak için alternatif çözümlere yoğunlaşırken, iddialara göre Samsung 5G işlemcilerini en büyük rakibine sunmaya hazırlanıyor!

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İşlemci krizi yaşayan Huawei, rakibiyle işbirliği mi yapacak?

Kısa süre içerisinde dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi haline gelen Huawei, Samsung’dan liderliği alma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Ancak markayı casusluk ile suçlayan ABD’nin koyduğu kısıtlamalar bütün planları alt üst etti. Mevcut pazar durumunu korumaya çalışan Huawei’nin TSMC ile işbirliğinin sona ermesi ise akıllı telefon üretimini doğrudan tehlikeye attı.

İddialara göre Samsung, Huawei’nin 5G baz istasyonlarına işlemci temin etmek için görüşmelerde bulunuyor. İşlemci üretimini 7 nm EUV mimaride yapan Samsung, bunun için Hollanda ve Japonya üretimi ekipmanlar kullanıyor. Dolayısıyla şirketin ürettiği Exynos işlemciler ABD’nin uyguladığı ambargoya takılmıyor.

Son düzenlemeler bir süre önce yürürlüğe girse de Huawei’nin 2021 yılına kadar herhangi bir işlemci sorunu yaşaması beklenmiyor. Çünkü Huawei ile TSMC’nin arasında daha önceden yapılmış 600.000 adetlik 5G Kirin yonga seti anlaşması bulunuyor. Bu siparişin büyük kısmını da Mate 40 serisinde kullanılacak Kirin 1020 işlemci oluşturuyor.

Orta ve uzun vadeli alternatifler geliştiren markanın şimdiye kadar MediaTek, SMIC ve UNISOC gibi işlemci üreticileri ile görüştüğü biliniyor. Eğer ABD hükümetiyle orta yol bulunamazsa stoklar bittikten sonra Kirin serisi işlemcileri uzun süre göremeyebiliriz. Bundan dolayı Huawei’nin fazla zaman kaybetmeden bir alternatif bulması gerekiyor ve Samsung da üst seviye işlemcileriyle bu seçeneklerin arasında güçlü bir şekilde yer alabilir.