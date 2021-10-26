Huawei Nova 9 vs. Mate 40 Pro kamera karşılaştırma

Huawei Nova 9 markanın son telefonu olarak piyasaya çıkmak üzere. Bir önceki telefon olan Mate 40 Pro gibi ciddi bir modele karşı yeni nesil kamera sistemleri neler sunduğunu Viyana ve İstanbul’dan çektiğimiz fotoğraf ve videolar eşliğinde göz atmak istedik.

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Huawei Nova 9 Teknik özellikleri:

Boyut: 160 x 73,7 x 7,8 mm

Ekran: 6,57 inç OLED FHD+ 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G

RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB-256GB depolama

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 4300 mAh 66W Hızlı şarj

Huawei Mate 40 Pro Teknik özellikleri:

Boyut: 162,9 x 75,5 x 9,1 mm

Ekran: 6,76 inç OLED FHD+ 90 Hz

İşlemci: Huawei Kirin 9000 5G

RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB-256GB-512GB depolama

Kamera: 50MP + 12MP + 20MP / 13MP + ToF Ön Kamera

Batarya: 4400 mAh 66W Hızlı şarj