Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 9 vs. Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
Huawei Nova 9 markanın son telefonu olarak piyasaya çıkmak üzere. Bir önceki telefon olan Mate 40 Pro gibi ciddi bir modele karşı yeni nesil kamera sistemleri neler sunduğunu Viyana ve İstanbul’dan çektiğimiz fotoğraf ve videolar eşliğinde göz atmak istedik.
İlginizi çekebilir; Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
İçindekiler
Huawei Nova 9 vs. Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
Huawei Nova 9 Teknik özellikleri:
Boyut: 160 x 73,7 x 7,8 mm
Ekran: 6,57 inç OLED FHD+ 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G
RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB-256GB depolama
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 32MP Ön Kamera
Batarya: 4300 mAh 66W Hızlı şarj
Huawei Mate 40 Pro Teknik özellikleri:
Boyut: 162,9 x 75,5 x 9,1 mm
Ekran: 6,76 inç OLED FHD+ 90 Hz
İşlemci: Huawei Kirin 9000 5G
RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB-256GB-512GB depolama
Kamera: 50MP + 12MP + 20MP / 13MP + ToF Ön Kamera
Batarya: 4400 mAh 66W Hızlı şarj
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Huawei Nova 9 vs. Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
Elektronikte Aradığınız Güven İşin Uzmanı MediaMarkt’ta!
Realme Satın Alma Rehberi | Hangi Realme Telefonu Almalıyım?
Amazon Alexa, Hastaneler İçin Özelleşiyor!
Arena of Valor: Yeni Çağ Türkiye’de
Huawei Nova 9 vs. Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
Realme Satın Alma Rehberi | Hangi Realme Telefonu Almalıyım?
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
Hepimizi Heyecanlandırmış 10 Telefon | Geçmişe Yolculuk
Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
Huawei Nova 9 vs. Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
Realme Satın Alma Rehberi | Hangi Realme Telefonu Almalıyım?
Nova 9’u Kaan Arlı’ya sorduk! | HarmonyOS var mı? Ne zaman geliyor?
Hepimizi Heyecanlandırmış 10 Telefon | Geçmişe Yolculuk
Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.