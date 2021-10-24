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Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler

Huawei Nova 9 lansmanı ardından Nova 9’u eline geçiren Aydoğan, Viyana’dan gece, gündüz fotoğraflar ve videolar çekti. İncelemeden önce Nova 9’un kamerasıyla alakalı detaylar bu videoda!

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Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler

Huawei Nova 9 Teknik özellikleri:

Boyut: 160 x 73.7 x 7.8 mm
Ekran: 6.57 inç OLED FHD+ 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G
RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB-256GB depolama
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 32MP Ön Kamera
Batarya: 4300 mAh 66W Hızlı şarj

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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