Bu yılın ekim ayında Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 4 yongasını tanıtması beklenirken, akıllı telefon dünyasında heyecan dorukta. Özellikle, muhtemelen OnePlus 13, bu yeni yonga setiyle donatılmış ilk cihazlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak, lansmanın hala birkaç ay uzakta olmasıyla birlikte, söylentiler yavaş yavaş cihazın detaylarını ortaya çıkarmaya başlıyor. Bugün, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, OnePlus 13’e dair bazı heyecan verici ayrıntıları ifşa etti.

İlginizi Çekebilir: iPhone 16 çift SiP ile gelebilir

DCS’ye göre, OnePlus 13’ün büyük bir mikro kavisli tasarıma sahip olması bekleniyor, bu da kullanıcılara etkileyici bir 6,8 inçlik OLED LTPO ekran sunacak. Bu ekran, 2K çözünürlüğü destekleyecek ve muhtemelen ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısıyla donatılacak. Daha önceki OnePlus amiral gemilerinde optik ekran altı parmak izi sensörleri bulunuyordu, ancak DCS’ye göre şirket şu anda ultrasonik parmak izi sensörlerini test ediyor. Bu nedenle, son ürünün nihai olarak bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sızıntılar ayrıca, OnePlus 13’ün çok odaklı bir kamera sistemiyle geleceğini ortaya koyuyor. Önceki modellerde olduğu gibi OP13, daha yüksek optik yakınlaştırma için periskop telefoto kamerasını kullanmaya devam edecek.

Şubat ayına kadar devam eden sızıntılar, OnePlus 13’ün yeni bir arka tasarıma sahip olacağını öne sürmüştü. Bugün, DCS, OP13’ün endüstriyel tasarımının tamamen yenilendiğini iddia ediyor.

Geçmişte, OnePlus’ın Ace ve Number serisi amiral gemisi telefonlarının bazıları benzer arka tasarımlara sahipti. Bu yıl, şirket Çin’de Ace 3 ve Ace 3V adlı iki Ace serisi telefonu piyasaya sürdü. 3V modeli, Ace 3’teki geleneksel yuvarlak kamera tasarımı yerine yeni bir dikey kamera modülüyle geldi. OnePlus 13’ün, Ace 3V’nin premium versiyon tasarımını benimseyip benimsemeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.