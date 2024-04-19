Cuma Raproru #307 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@makelifearide

Cuma Raproru #307 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Türkiye gündemi

HONOR Magic6 Pro lansmanı

HUAWEI Pura 70 Serisi Tanıtıldı

Ruhi Çenet YouTube hesabı yine çalındı

Beypazarı maden suyu olayı

Threads Türkiye pazarından çekiliyor

Telefon alana Xiaomi SU7 hediye

Togg T10X ve sedan Togg T10F için tarih verildi

Avrupa’da elektrikli araç satışları düştü

Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı

Türkiye’nin en ulaşılabilir Tesla’sı, Model Y SR RWD satışa açıldı

X (Twitter), yeni kullanıcılar için ücretli oldu

2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı

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