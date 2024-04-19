Cuma Raproru #307 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@makelifearide
Cuma Raproru #307 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Türkiye gündemi
HONOR Magic6 Pro lansmanı
HUAWEI Pura 70 Serisi Tanıtıldı
Ruhi Çenet YouTube hesabı yine çalındı
Beypazarı maden suyu olayı
Threads Türkiye pazarından çekiliyor
Telefon alana Xiaomi SU7 hediye
Togg T10X ve sedan Togg T10F için tarih verildi
Avrupa’da elektrikli araç satışları düştü
Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı
Türkiye’nin en ulaşılabilir Tesla’sı, Model Y SR RWD satışa açıldı
X (Twitter), yeni kullanıcılar için ücretli oldu
2024’ün ilk döneminde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı
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