Galaxy S24 FE İngiltere’de bir operatörün internet sitesinde model numarası ile görüntülendi. Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisinin daha erişilebilir bir versiyonu olan “FE”, yani Fan Edition serisini genişletmeye devam ediyor. Galaxy S23 FE’nin ardından şimdi de Galaxy S24 FE’nin yakında piyasaya sürülebileceği söylentileri artıyor. Galaxy S24 Fan Edition, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarını domine etmeye gelecek.

Galaxy S24 FE Fan Edition Serisini Arşa Çıkaracak, İşte Muhtemel Özellikleri

Galaxy S24 FE, EE adlı bir operatörün cihaz veritabanında tespit edildi. Bu keşif, Samsung’un yeni FE modelinin geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Telefonun EE’nin veritabanında bulunması, cihazın en azından İngiltere’de kesin olarak piyasaya sürüleceğini düşündürüyor. Ancak, piyasaya sürülme tarihi konusunda hala belirsizlikler bulunuyor.

Söylentilere göre, Galaxy S24 FE çıkış tarihi olarak 2024 yazı ya da 2024 sonu-2025 başı telaffuz ediliyor. Cihazın Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde, yanı bu yılın yazında piyasaya sürülmesi mantıklı bir tercih olacaktır. Zira cihazın bu tarihten daha geç çıkması, cihazı Galaxy S25 serisinin lansman penceresine daha yakın bir konuma yerleştirip Galaxy S25’e kıyasla fiyat segmentlerinde çakışma yaratabilir. S24 FE ile Galaxy S25 benzer fiyat aralıklarında olursa insanlar yeni modele yönelecektir.

Galaxy S24 FE özellikleri ve kesin piyasaya sürülme tarihi hakkında daha fazla bilgi için resmi duyuruyu beklememiz gerekecek. Bu yeni modelin önceki FE serilerinde olduğu gibi daha geniş bir kullanıcı kitlesi için uygun fiyatlı amiral gemisi özelliklerini sunması bekleniyor.

Cihazda Exynos 2400 işlemcisi, 6.5 inç AMOLED 120Hz ekran, 8 GB RAM gibi güçlü özelliklerin bulunması bekleniyor. Ayrıca bu cihaz da serideki diğer kardeşleri gibi Samsung yapay zeka aracı olan Galaxy AI özelliklerini eksiksiz şekilde çalıştıracaktır.

Samsung Galaxy S24 Fan Edition ile ilgili resmi duyuruyu ve daha fazla detayı öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yeni model, teknoloji tutkunlarının ve Samsung hayranlarının dikkatini çekmeye aday gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce S24 FE nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!