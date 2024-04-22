Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi 13C isimli giriş segment akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, Redmi 13C mavi rengini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Redmi 13C mavi rengi nasıl olacak?

Redmi 13C mavi renk seçeneği karşımıza sadece yeni renk seçeneği olarak geliyor. Yani akıllı telefonun yeni bir varyantı piyasaya sürülmüyor. Redmi 13C mavi rengini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Redmi 13C neler sunuyor?

Redmi 13C, 720×1600 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.74 inç büyüklükte ve 90 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel kullanılıyor.

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Redmi 13C kaputun altında MediaTek Helio G85 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve eMMC 5.1 dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G85 yonga seti gücünü 18W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Redmi 13C üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 0.08 MP üçüncü yardımcı kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.