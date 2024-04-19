Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC etkinliği, eski donanımların yeni yazılımı destekleme konusunda hep bir tartışma konusu olmuştur. Şirket, genellikle cihazlarını en az beş yıl boyunca güncelleme sözü verir ve geliştirici konferansı öncesinde, giyilebilir cihazlara yönelik yeni nesil işletim sistemi olan watchOS 11 güncellemesinin hangi Apple Watch modellerine destek sağlayacağına dair detayları açıklar.

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Bu yıl, Apple Watch’un bir modeli, yaşlanan donanımlarla birlikte, watchOS 11 güncellemesini almayacak gibi görünüyor. Geçen yıl, Apple, watchOS 10’u piyasaya sürerek watchOS 9 ile uyumlu tüm Apple Watch modellerine destek sağlamıştı. Ancak, bu yıl Apple Watch Series 4, yakında çıkacak olan watchOS 11 güncellemesini alamayacak gibi görünüyor.

watchOS 11, Apple Watch için önemli bir güncelleme olacak ve yeni yapay zeka özelliklerinin yanı sıra sağlık ve fitnessla ilgili birçok yeni özelliği barındıracak. Detayların henüz net olmamasına rağmen, bu güncellemenin AI odaklı iyileştirmeler getireceği tahmin ediliyor.

Apple Watch modelleri arasında watchOS 11 ile uyumlu olacağı söylenen modeller şunlar;

Apple Watch Serisi 5

Apple Watch Serisi 6

Apple Watch Serisi 7

Apple Watch Serisi 8

Apple Watch Serisi 9

Apple Watch SE 1. nesil

Apple Watch SE 2. nesil

Apple Watch Ultra 1. nesil

Apple Watch Ultra 2. nesil

Apple, Apple Watch Series 4 desteğini bırakırken, bu giyilebilir cihazın en son yazılım güncellemelerini beş yıl sonra almaya devam etmesinden memnun olduğunu belirtiyor. Bu, eski donanımın en yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleriyle uyumlu kalmasını sağlamak için olumlu bir işarettir.

iOS’un yanı sıra, iPhone ile de uzun yıllara dayanan uyumluluğuyla eski donanımları desteklemeye devam ediyor. Tüm modellerin iOS 17’yi desteklediği ve iOS 18 desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Şirket, iOS 18’i ve diğer yazılım güncellemelerini 10 Haziran’daki WWDC etkinliğinde duyuracak ve burada platformun yapay zeka yeteneklerini sergilemeye odaklanacak.